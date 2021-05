Un duo de fiscalistes arrive chez Desfilis

La pratique fiscale est au cœur du positionnement de Desfilis lorsqu’il conseille ses clients, qu’il s’agisse de sociétés cotées, non cotées, de fonds d’investissement, de groupes familiaux, d’entrepreneurs et de dirigeants. Après le départ d’un groupe d’avocats partis pour fonder leur propre structure, le cabinet codirigé par José Desfilis et Philippe Rosenpick accueille deux nouvelles associées fiscalistes : Églantine Lioret et Valérie Farez. Le duo va asseoir l’activité de Thierry Lamarre en fiscalité patrimoniale, plus généralement des sept associés du cabinet lors de la réalisation de transactions financières, tout en développant sa propre activité en droit fiscal. En effet, Églantine Lioret est une experte du volet fiscal de la structuration des acquisitions et de la réorganisation des actifs. Elle accompagne les sociétés françaises et internationales lors de contrôles fiscaux et élabore avec eux leur stratégie précontentieuse et en cas de litige. Elle intervient notamment auprès des acteurs de l’immobilier. Valérie Farez, elle, est une spécialiste de la fiscalité des opérations corporate qui poursuit son accompagnement devant les tribunaux en cas de litiges sur des questions fiscales. Elle conseille aussi ses clients dans la gestion quotidienne de leur fiscalité.

Les deux nouvelles associées de Desfilis exerçaient auparavant chez Pinsent Masons depuis février 2019. Elles ont formé une équipe chez Herbert Smith Freehills durant plus de trois ans et avant cela chez Wragge & Co (devenu Gowling). Elles avaient également déjà travaillé ensemble chez Lefevre Pelletier & Associés (devenu LPA-CGR) entre 2008 et 2010. Leur arrivée permet à Desfilis de confirmer son positionnement de conseil aux industriels et aux acteurs du private equity : "La fiscalité ne doit pas être vécue comme une matière d’accompagnement et de support du corporate mais être vue comme un moteur pour valoriser les autres activités du cabinet au service de nos clients", commente Philippe Rosenpick. Et José Desfilis de compléter : "La fiscalité couvre tous les domaines du droit, mais aujourd’hui il n’y a pas une mais des fiscalités. Il nous faut donc des hyperspécialistes dans tous les domaines de la fiscalité." Le cabinet créé en 1920 réunit quinze associés entourés d’une quinzaine de collaborateurs.

Pascale D'Amore