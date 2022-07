Un deuxième counsel pour BG2V

Treize associés, trente-sept collaborateurs et désormais deux counsels. Le cabinet d’avocat BG2V promeut l’un de ses avocats en droit immobilier : Woody Guirand. Ce dernier, devenu counsel, accompagne une clientèle d’investisseurs institutionnels, de fonds d’investissement, de family offices, d’établissements financiers, de promoteurs immobiliers et d’utilisateurs dans le cadre d’acquisitions et de cessions d’actifs immobiliers ou de sociétés à prépondérance immobilière, de la mise en place de joint-ventures, d’opérations de développement, d’asset management d’actifs immobiliers ainsi que dans le cadre de financements ou refinancements d’actifs.

Woody Guirand est membre du barreau de Paris depuis 2014. Il a commencé sa carrière au sein du cabinet Linklaters avant de rejoindre BG2V en 2015. En parallèle de ses activités d’avocat, il enseigne au sein du master 2 droit du financement et des investissements immobiliers de l’université Cergy-Pontoise, programme qu’il a suivi lorsqu’il était lui-même étudiant. Il a aussi obtenu un master en droit des affaires et fiscalité de l’université Vincennes-Saint-Denis.

Anaëlle Demolin