Un cabinet brésilien s’installe à Paris

Être proche de ses clients lors de missions de conseil est parfois indispensable. Raison pour laquelle le cabinet brésilien Briganti Advogados a choisi d’ouvrir un bureau local pour accompagner entrepreneurs et investisseurs étrangers dans leurs opérations de croissance et de développement. Pour s’installer en France, la structure fondée par Leonardo Briganti il y a bientôt dix ans a choisi l’avocat spécialiste du conseil aux entreprises françaises et européennes investissant au Brésil : Rodrigo Loureiro. Création de sociétés, acquisitions, privatisations, cessions d’activité… Le nouvel associé de Briganti Advogados est un expert du droit des sociétés français, de ses contentieux (commerciaux, d’exécution, post-M&A, post-restructuring), mais aussi de la réglementation brésilienne de lutte anticorruption. Il intervient sur des dossiers transactionnels paneuropéens et dans toute l’Amérique latine. Installé à Paris depuis 2011, Rodrigo Loureiro a passé plus de dix ans chez Jones Day avant deux années chez DS Avocats où il était chargé du desk Brésil. Il a par la suite exercé dans sa propre structure. Nommé en 2015 coprésident de la commission franco-brésilienne du barreau de Paris, il en est encore aujourd’hui responsable. Côté brésilien, l’avocat élu membre du Conseil de l’ordre du barreau brésilien en a présidé la commission internationale.

Quelque 900 entreprises françaises installées au Brésil

Pour Briganti Advogados, cette installation à Paris est assortie de la création d’un french desk à São Paulo. Ces deux points de contact entre la France et le Brésil permettront à la firme de se positionner aux côtés des entreprises lors de la réalisation de leurs transactions internationales. Le cabinet brésilien, qui renouvelle ainsi sa stratégie d’expansion déjà rodée en Espagne, mise sur la position de la France dans le rang mondial des partenaires commerciaux du Brésil. Le pays serait le quatrième plus grand investisseur direct privé derrière les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Espagne. Rodrigo Loureiro ajoute que "les investisseurs français sont déjà très présents dans le pays, avec environ 900 entreprises installées au Brésil. (…) Aujourd'hui, le Brésil est la première destination des investissements français parmi les émergents en termes de stock, au coude-à-coude avec la Chine." Briganti Advogados réunit quatre associés autour d’une vingtaine de collaborateurs.

