Un avocat à la présidence de Deloitte France & Afrique francophone

Depuis son élection par l’Assemblée générale des associés du groupe le 1er juin dernier, Gianmarco Monsellato occupe la fonction de président de Deloitte France & Afrique francophone.

Diplômé de HEC, Gianmarco Monsellato a été avocat au sein de Deloitte & Touche Juridique et Fiscal avant de devenir CEO et managing partner (de 2004 à 2016) de cette entité, devenue ensuite le cabinet d’avocats Deloitte Taj. Spécialisé en gouvernance fiscale, il accompagne de grands groupes français sur l’ensemble de leurs activités avec Deloitte. Il a également été membre de la direction mondiale de Deloitte de 2014 à 2019.

Fortement engagé pour l’égalité homme-femme, Gianmarco Monsellato a reçu en 2013 le prix international "Women Empowerment Principles" de l’ONU récompensant son exemplarité en matière de parité dans le milieu professionnel. Il a présidé par ailleurs le comité fiscal français de la Chambre de commerce internationale. Il est aussi administrateur et ancien trésorier de Fedora, Fédération européenne des maisons d’opéras et de ballets, ainsi que président des Amis de la tapisserie d’Aubusson. "Les crises du début du siècle ont débouché sur un basculement vers de nouveaux modèles économiques et sociaux. Dans ce contexte où priment le principe d’incertitude et la nécessité d’innover, la priorité de Deloitte et de ses 7 000 collaborateurs est d’aider ses clients à se développer en confiance grâce à la profondeur et la complémentarité de ses expertises exprimées par ses cinq métiers : audit, consulting, risk advisory, financial advisory et juridique & fiscal", déclare Gianmarco Monsellato.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais, et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. En France, il compte 7 000 associés et collaborateurs. Membre de ce groupement, le cabinet d’avocats français Taj est installé à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse.



Marine Calvo