Un associé corporate/M&A arrive chez Desfilis

Quelques semaines après l’arrivée d’un duo de fiscalistes en provenance de Pinsent Masons, Desfilis accueille un nouvel associé : Alexandre Piette. L’avocat est un expert du M&A et du capital-investissement. Ancien associé de SLVF (devenu Viguié Schmidt & Associés) entre 2015 et 2019 et de DWF en 2019, Alexandre Piette a été formé chez De Pardieu Brocas Maffei, Linklaters et chez BNP Paribas, où il a exercé en tant que senior legal counsel. Diplômé de l’université de droit d’Évry, d’un Mastère de l’Essec et de la Columbia Law School (à New York), il s’est rodé aux transactions domestiques et cross-border telles que les fusions-acquisitions, les joint-ventures et les restructurations. Expert du capital investissement, il intervient plus largement en matière de gouvernance d’entreprise et en droit des sociétés. Il est notamment intervenu lors de la vente par BNP Paribas de son activité consacrée au financement énergétique aux États-Unis, lors de la mise en place en Russie d’une joint-venture entre Cetelem et Sberbank, sur l’acquisition par Carlyle d’une participation dans Numericable-Complete ou encore sur l’acquisition du groupe Saur par un consortium composé de la Caisse des Dépôts, Axa Infrastructure Investissement et Séché Environnement. Fin connaisseur des institutions financières, de l’assurance et du secteur de la santé, il interviendra de manière transverse en interaction avec l’équipe consacrée aux groupes familiaux et aux dirigeants d’une part et aux fusions-acquisitions et au capital-investissement d’autre part. Codirigé par José Desfilis et Philippe Rosenpick, Desflilis est l'un des rares cabinets centenaires indépendants sur le marché français.

Pascale D'Amore