UGGC Avocats confie son département banque et finance à un nouvel associé

Implanté à Paris, Marseille, Casablanca, Hong Kong, Shanghai, Bruxelles, Belo Horizonte et Sao Paulo, UGGC Avocats réunit plus de 150 avocats et juristes. Le cabinet attire un 33e associé en la personne d’Olivier Moriceau, un expert des opérations de financement à dimension internationale, à qui il confie les rênes de son département banque et finance. En début d’année, l’enseigne française avait déjà musclé ses équipes en cooptant deux associées : Clémence Lemétais d'Ormesson en contentieux et arbitrage au sein de son guichet parisien puis Jenny Cao en corporate dans son bureau de Shanghai.

Olivier Moriceau accompagne des clients français et étrangers sur leurs problématiques d’émissions obligataires cotées ou non cotées et de financements bancaires. Il intervient notamment dans des dossiers impliquant des crédits syndiqués corporate, des financements d’acquisition ou de projet, des financements immobiliers, des financements structurés ou encore des processus de titrisation. Inscrit au barreau de Paris depuis 2003, l’avocat débute chez Gide Loyrette Nouel qu’il quitte en 2011 pour intégrer Linklaters. Trois ans plus tard, il intègre DLA Piper en tant que counsel puis rejoint August Debouzy en 2016. Diplômé d’une maîtrise en droit des affaires et en droit fiscal ainsi que d’un DESS de droit notarial et d’un DEA de droit des affaires par l’université Panthéon-Assas, Olivier Moriceau est également titulaire d’un LL.M de l’université de Pennsylvanie.

Léna Fernandes