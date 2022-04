UGGC Africa et M. Firon & Co. s’allient pour créer Firon-UGGC Africa

Dans la lignée de la signature des accords d’Abraham par lesquels le Maroc a officiellement annoncé la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël, les cabinets internationaux M. Firon & Co. et UGGC Africa concluent un partenariat qui met en place des équipes communes structurées autour d’un comité de direction, d’un comité de développement et d’un comité opérationnel. Un programme d’échange d’avocats entre les deux cabinets est également prévu.

M. Firon & Co. et UGGC Africa ont pour ambition de créer une offre unique et innovante en combinant les succursales de M. Firon & Co. au Moyen-Orient et en Europe de l’Est avec celles d’UGGC Avocats en Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud. Ainsi, Firon-UGGC réunit plus de 450 avocats, 120 associés, 40 domaines de compétences et 20 bureaux. L’objectif de ce projet est de soutenir et d’accompagner les investissements entre Israël et la France ainsi que le Maroc et plus généralement entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. Pour Zvi Firon, gérant du cabinet M. Firon & Co., "Firon et UGGC sont deux cabinets qui se distinguent par leur vision internationale et la qualité des services qu'ils offrent à leurs clients. Le partenariat que nous établissons est donc une évolution tout à fait naturelle, qui renforcera notre capacité à fournir des services juridiques transfrontaliers, essentiels dans le climat actuel, à un plus grand nombre et à une plus grande variété de clients, les aidant ainsi à relever des défis internationaux toujours plus importants."

Léna Fernandes