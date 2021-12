UBS : une sanction inédite en France

Les peines initialement prononcées pour un montant de 4,5 milliards d’euros en première instance, ont été fortement revues à la baisse, la Cour de cassation ayant statué que, dans ce cas de figure, l’amende devait être calculée en fonction des impôts non perçus et non du montant des comptes bancaires ouverts. La filiale française UBS France SA écope ainsi d’une amende de 1 175 000 € pour complicité de blanchiment aggravé. La peine est de 3 750 000 € pour la maison mère en Suisse, coupable de démarchage bancaire aggravé et de blanchiment. L’entité helvétique devra également verser à l’État français 800 millions d’euros de dommages-intérêts qui viennent s’ajouter au milliard d’euros retenu par la justice comme caution et confisqué en raison de l’ampleur de la fraude.

