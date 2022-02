UBP renforce son pôle immobilier avec une acquisition majeure

Avec plus d’une trentaine de collaborateurs répartis sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, l’équipe de PMG gère depuis 2015 quelque 3,5 milliards d’euros au sein d’actifs alternatifs tels que la dette privée, les infrastructures, le private equity et l’immobilier.

Forte de plus de 280 millions de capitaux levés à ce jour, PMG réalise sa première opération en acquérant 32 000 mètres carrés de bureaux situés dans le quartier Landy-France de Saint-Denis. Sécurisé par un bail en l’état futur d’achèvement (Befa) auprès d’un locataire public de renom, cet ensemble est codéveloppé par AXA IM Alts et Bouygues Immobilier. Cette acquisition s’inscrit pleinement et durablement dans la stratégie "evergreen" classée article 8 selon la réglementation SFDR, l’UBP cible des actifs "core", loués à des entités gouvernementales et supranationales

"Cette nouvelle offre dans l’immobilier gouvernemental vient renforcer notre gamme de solutions à haute valeur ajoutée sur les marchés privés et à l’intention de notre clientèle institutionnelle. L’UBP se positionne comme un acteur majeur sur les marchés privés, que ce soit au sein de l’immobilier, de la dette privée, des infrastructures ou du private equity" déclare Nicolas Faller, CO-CEO Asset Management à l’UBP.

Mayer Brown, Allez et Associés ainsi que Drees & Sommer ont conseillé UBP pour mener à bien cette opération.