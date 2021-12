Ubigreen optimise la performance des bâtiments grâce à la data

Pour optimiser la performance des bâtiments tertiaires, Ubigreen a développé deux solutions digitales complémentaires :

- Ubigreen Energy, une solution Saas pour collecter, mesurer et consolider les données énergétiques des bâtiments.

- Ubigreen Workspace, une plateforme digitale couplée à des capteurs de présence sans fil pour optimiser et améliorer la gestion de vos espaces de travail et faciliter l’organisation en flex office des entreprises.

Ubigreen Energy : collecter, mesurer et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires

L’offre Ubigreen Energy a été créée dans le but de faire remonter toutes les informations concernant les consommations énergétiques d’un bâtiment. Ubigreen Energy est une plateforme web big data de management énergétique qui va permettre de suivre, analyser et optimiser les consommations d’énergie des bâtiments via différentes solutions :

- Energy Management pour mesurer et réduire ses coûts énergétiques et avoir une aide sur la mise en conformité avec le décret tertiaire ;

- Smart Metering pour cibler les économies d’énergie avec la télérelève des consommations par usage et le suivi des CPE ;

- Smart Control pour piloter à distance les équipements surconsommateurs ;

- maintenance pour le pilotage et la planification de la maintenance.

Focus projet Société générale

Ubigreen accompagne de grands groupes comme la Société générale. La Société générale a choisi l’offre Energy Management pour piloter l’efficacité énergétique de son parc immobilier en France et à l’international. En France, Ubigreen Energy Management permet au Groupe Société générale de remonter toutes les données issues des compteurs via les données télérelevées ou via la mise en place d’installation d’équipement de télérelève, d’avoir un outil d’accompagnement dans le cadre de la règlementation ISO 50001, de détecter des dérives entre les mesures télérelevés et facturées et de bénéficier d’outils (fonctionnalités, tableaux de bord) pour l’analyse des données énergétiques. À l’international, Ubigreen Energy Management permet à Société générale de remonter les consommations principales de chaque site avec, quand cela est possible, un deuxième niveau de sous-comptage permettant d’analyser les consommations par usage, de remonter uniquement des données issues des compteurs (pas de données de facturation) et de bénéficier d’outils (fonctionnalités, tableaux de bord) pour l’analyse des données. L’optimisation de la consommation énergétique des sites grâce aux actions correctives menées suite à l’identification et à l’analyse des dépassements a permis d’améliorer la performance énergétique des bâtiments du groupe.

Ubigreen accompagne ses clients sur le décret tertiaire

Au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les ans ensuite, les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 mètres carrés ont l’obligation légale de suivre et de déclarer les consommations d’énergie de leurs bâtiments selon des critères imposés par l’Ademe. Ubigreen apporte une solution digitale clé en main avec le Pack Décret tertiaire afin d’aider ses clients dans l’atteinte des objectifs imposés par l’État de réduire de 40 % la consommation énergétique de ses bâtiments d’ici 2030. Pour répondre aux objectifs du Décret tertiaire, Ubigreen intègre dans sa solution :

- l’automatisation de l’intégration et du contrôle des factures énergétiques quel que soit le fournisseur ;

- des algorithmes qui déterminent automatiquement l’année de référence

pour chacun des bâtiments et collecte automatique des données (factures et consommations) ;

- l’automatisation de la déclaration des consommations énergétiques sur la plateforme Operat ;

- outil de suivi automatique des actions menées : comparaison des consommations réelles vs objectifs de réduction.

Ubigreen Workspace : mesurer, analyser et optimiser les espaces de travail des immeubles tertiaires

L’offre Ubigreen Workspace a été développée pour répondre à l’évolution des modes de travail qui sont en pleine révolution avec le développement croissant du flex office. Ubigreen Workspace va permettre d’optimiser et d’améliorer la gestion des espaces de travail :

- Smart Office avec la mesure du taux d’occupation à l’aide capteurs connectés et de la plateforme web Ubigreen Workspace ;

- My Workspace, l’application mobile pour gérer les espaces réservables (espaces de travail, restaurant d’entreprise et parking) en quelques clics et gérer la communication interne ;

- Comfort pour améliorer le confort des usagers avec notamment la mesure de la qualité de l’air et du taux de CO 2 ;

- Helpdesk pour simplifier la gestion des demandes d’amélioration des occupants.

De grands groupes comme BNP Paribas ont choisi la solution Ubigreen

Workspace pour les accompagner dans une mise en place sereine du flex office en France et à l’étranger.

Focus projet BNP Paribas

Le groupe BNP Paribas a choisi la solution Smart Office et l’application My Workspcae pour avoir une solution groupe de mesure du taux d’occupation en temps réel afin d’optimiser les espaces de bureaux mais aussi de supporter l’évolution et la transformation des modèles de gestion immobilière de BNP Paribas. Les objectifs du projet :

- mesurer, analyser et comparer l’occupation réelle des espaces de travail ;

- identifier et libérer en temps réel les espaces disponibles ;

- faciliter l’usage des sites à ses occupants ;

- fluidifier en interne les communications sécurité et Covid.

La solution Ubigreen Workspace a permis de :

1. mesurer et optimiser le taux d’occupation de espaces en temps réel ;

- tableaux de bord et KPI pré-configurés avec les données clés : taux de rendement, taux d’utilisation, taux d’occupation, etc.

- plan d’occupation du bâtiment interactif pour suivre l’occupation en temps réel ;

2. faciliter la réservation des espaces de travail et afficher leur disponibilité ;

- affichage de l’occupation en temps réel des bureaux et salles de réunion (solution d’affichage Ubigreen et Interface avec solution SharingCloud pour certains sites)

- application mobile Ubigreen My Workspace : communication, fiches pratiques, information immeuble réservation des espaces de travail et facilités proposées aux salariés ( poste de travail, salles de réunion, restaurants, parking), demande d’interventions ;

- application de gestion des réservations (restaurants, parking, salles réservées…)

Avec des résultats mesurables, le groupe BNP Paribas a obtenu un gain de temps avec une solution groupe clé en main déployée en France et à l’étranger (Europe), un ROI inférieur à six mois, une augmentation significative du taux d’occupation moyen et une baisse significative

du nombre de bureaux jamais utilisés.