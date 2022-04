Turenne Emergence entre au capital d’Inaxe via un OBO

Créé il y a 20 ans, Inaxe est un bureau d’études spécialisé dans le diagnostic avant travaux/démolition, l’assistance globale à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en dépollution (amiante, plomb, déchets). Implantée sur trois sites, à Paris, Rennes et Bordeaux, la société s’appuie sur une équipe de 55 collaborateurs dont 70% d’experts certifiés qui réalisent 20 000 missions chaque année. En 2021, la PME a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros en progression de 27% par rapport à 2020. Présente sur le marché BtoB, auprès de bailleurs sociaux, de propriétaires tertiaires et de sociétés immobilières, elle accélère son développement dans l’industrie, soutenue par l’obtention récente de la certification Mase (Manuel d'amélioration sécurité entreprise), qui lui ouvre les interventions sur des sites industriels à fort niveau de risques. Très engagée dans la digitalisation de l’activité, Inaxe développe en continu ses solutions propriétaires de pilotage de diagnostics – pas moins de 160 000 analyses par an tracées –, d’interventions en temps réel et de suivi de l’état de santé de parcs immobiliers.

À l’occasion de cette opération, Thierry Le Guevel, PDG d’Inaxe, qui demeure actionnaire majoritaire, associe au capital ses principaux managers, dont trois cadres dirigeants, Cédric Audo, Sébastien Taddia et Cyril Tessereau et quatre autres membres de la direction."La qualité, la technicité et la stabilité de l’équipe Inaxe ont été clés dans notre décision d’investissement", déclare Stéphane Saudo, associé de Turenne Emergence. Emmenée par Thierry le Guevel, la société a su se différencier sur des prestations à haute valeur ajoutée dans un contexte de renforcement du cadre réglementaire [Décret tertiaire, RE 2020, etc., Ndlr] ".

La qualité, la technicité et la stabilité de l’équipe Inaxe ont été clés dans notre décision d’investissement

Avec cet investissement dans Inaxe, Turenne consolide l’investissement de son fonds dans les secteurs de l’ingénierie et des services à l’environnement, après avoir opéré des prises de participation chez Sources en 2018, Neo2 en 2020 et le groupe Kali en 2021 notamment. Réalisée de gré à gré, Inaxe est la douzième opération du fonds depuis son closing initial en 2018 et la deuxième opération depuis sa levée de fonds complémentaire menée en juillet l’an dernier auprès de Five Arrows Secondary Opportunities (FASO), géré par Rothschild & Cie. Initialement doté de 60 millions d’euros, Emergence a pu, grâce à ce nouvel apport de sang frais, atteindre une capacité d’investissement de 85 millions d’euros.

Réalisée de gré à gré, Inaxe est la douzième opération du fonds depuis son closing initial en 2018 et la deuxième opération depuis sa levée de fonds complémentaire

Le fonds Emergence intervient sur des opérations primaires de PME en forte croissance réalisant de 5 millions à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Avec une équipe dédiée de cinq investisseurs, ce fonds a pour objectif de détenir 10 à 12 participations positionnées sur les secteurs des services aux entreprises, du digital et de l’éducation/formation. S’inscrivant dans la démarche RSE du groupe Turenne, des indicateurs de performance extra-financiers ont été mis en place pour chacune des participations du fonds Emergence et sont annuellement suivis, avec un objectif de progression défini en accord avec leurs dirigeants.

Intervenants : dirigeant et cadres clés chez Inaxe (Thierry le Guevel, Cédric Audo, Sébastien Taddia, Cyril Tessereau, Matthieu Pauvert, Olivier Myrtil, Tony Léger, Yann Bassiere) ; conseil juridique dirigeants Evolis Avocats (Estelle Piau) ; conseil financier Turenne Emergence Logion Finance (Pierre Siamer) ; conseil juridique Turenne Emergence Lamartine Conseil (Gary Levy, Solange Ducos, Juliette Guislain, Vanessa Placerdat) ; conseil stratégique Turenne Emergence Focus Stratégie (Jérôme Taïeb) ; Investisseurs Turenne Emergence (Stéphane Saudo, Nicolas Mallassagne, Grégoire Sébé) ; Auditeur financier Next ! (Hervé Krissi, Bastien Casasnovas, Laura Guérin) ; Banques Crédit Agricole (Guillaume Reuzé) ; BNP Paribas (Marie Eveno, Benoît de Baudus de Fransures, Eloïse Bouchet).

Emmanuelle Serrano