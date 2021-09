Trouver un emploi sans expérience, un challenge accessible

Différentes options selon les profils et les projets

Dans le contexte actuel, le développement des initiatives individuelles a connu un véritable essor. Pour pallier les risques de licenciement ou combiner vie privée et professionnelle plus aisément, nombre de Français se sont tournés vers l’autoentrepreneuriat. Une option intéressante également pour les candidats à un premier emploi : devenir entrepreneur permet d’éviter le parcours du combattant de la recherche de poste. Encore faut-il s’assurer de la viabilité de votre projet et des tendances du marché...

Pour tous ceux que le grand saut n’attire que modérément, reste la recherche d’un poste adéquat. Bon nombre d’entreprises publient encore des profils comportant la mention « Débutant accepté », sésame pour les candidats sans expérience. Mais attention, cela ne signifie pas que vous allez obtenir le poste sans effort, ni que les autres candidats seront dans le même cas que vous.

Transformer votre inexpérience en atout pour l’entreprise

Contrairement à ce que pensent la majorité des candidats, le manque d’expérience professionnelle peut intéresser les recruteurs. Certains secteurs, comme le commerce ou les services, n’accordent que peu d’importance aux postes précédemment occupés. En revanche, pour espérer retenir l’attention de l’entreprise, il est impératif de savoir mettre en valeur vos compétences sur votre CV .

Certaines sociétés estiment qu’un candidat sans expérience, par conséquent non façonné par une entreprise, apporte une plus-value à leur équipe. Un regard neuf, un certain recul par rapport au poste, une motivation intacte sont autant de qualités intéressantes. À vous de les mettre en avant dans votre candidature comme lors de l’entretien.

Si vous êtes en reconversion professionnelle, vous pouvez présenter votre expérience passée comme un atout pour l’entreprise que vous souhaitez intégrer. Le cheminement qui vous a amené à changer d’orientation, à effectuer les démarches nécessaires, à vous former puis à sauter le pas est, en soi, une expérience à mettre en valeur.

Les outils pour trouver un premier poste

Les jeunes diplômés sont tous confrontés à ce challenge : décrocher leur premier emploi. Beaucoup d’entreprises sont friandes de ce profil, pour peu que le candidat mette en avant ce que lui a apporté son cursus. N’hésitez pas à développer vos expériences de stage, vos activités associatives, vos projets personnels...

Le réseau au sens large, c’est-à-dire aussi bien les personnes physiques que les contacts en ligne, constitue un atout de poids dans votre recherche d’emploi. Le bouche à oreille, l’inscription sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo peuvent constituer le sésame qui vous ouvrira les portes de l’entreprise. Enfin, certains moteurs de recherche d’emploi comme Indeed permettent de sélectionner uniquement les offres « avec ou sans expérience ».