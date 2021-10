Troisième associé restructuring chez Delsol Avocats

Le cabinet indépendant basé à Paris et Lyon Delsol Avocats renforce son département consacré au droit des entreprises en difficulté grâce à l’arrivée de trois nouveaux avocats. Le trio, dirigé par Amaury Dumas-Marze, complète l’équipe animée par Philippe Dumez et Manuel Wingert qui agissent de concert avec leurs associées en droit social (Delphine Bretagnolle) et en financement (Séverine Bravard).

Amaury Dumas-Marze s’est constitué une clientèle d’entrepreneurs, de fonds d’investissement, d’administrateurs et de mandataires judiciaires qu’il accompagne lors de la prévention des difficultés financières et des risques juridiques des entreprises et de leur redressement d’activité. Procédures préventives, collectives et de reprise d’entreprise à la barre constituent son cœur de métier. À 43 ans, il choisit de poursuivre sa carrière chez Delsol Avocats, codirigé par Henri-Louis Delsol et Emmanuel Kaeppelin.

Le nouvel associé a commencé sa carrière en 2002 dans un autre secteur que celui du droit en fondant une société hôtelière. C’est en 2006 qu’il devient avocat et intègre le bureau lyonnais de Bird & Bird qu’il quitte au bout d’un an pour le tout jeune cabinet Lexcase. En qualité d’avocat of counsel, il y travaille sur les dossiers de contentieux des affaires et de droit des entreprises en difficulté. Il devient associé en janvier 2012, soit moins de trois ans après son arrivée chez Lexcase, et occupe alors des fonctions de gérant. Il devient aujourd’hui le 31e associé de Delsol Avocats qui réunit au total 110 avocats et juristes.

Pascale D'Amore