Trois nouveaux associés chez Baker McKenzie

Poursuivant le développement de son bureau parisien, Baker McKenzie accueille tout d’abord Francis Donnat en tant qu’associé co-directeur du département droit public & environnement, mais également que membre de l’équipe technologies de l'information et de la communication. Spécialiste du secteur du numérique et du secteur public, il intervient en droit français et en droit européen, notamment pour les problématiques environnementales ainsi que pour celles liées aux données personnelles, aux médias et aux réseaux en ligne. L’énarque commence sa carrière au Conseil d’État comme rapporteur puis commissaire du gouvernement. Entre 2005 et 2012, il exerce les fonctions de référendaire et de chef de cabinet du juge français à la Cour de justice de l’Union européenne. Francis Donnat rejoint ensuite Google France en tant que counsel, head of policy, poste qu’il quitte quatre ans plus tard pour intégrer le comex de France Télévision et y occuper la place de secrétaire général. Depuis 2017, l’avocat est également conseiller d’État. Énarque et diplômé de Sciences Po Paris, il a enseigné le droit public et le droit européen dans cette même école, à HEC et à l'université de Strasbourg.

Cooptation de deux fiscalistes

Afin d’accompagner la croissance de son département de droit fiscal, Baker McKenzie élève Benoît Granel et Mathieu Valeteau au rang d’associés. Membre du groupe fiscalité internationale et prix de transfert depuis le début de sa carrière, Benoît Granel assiste une clientèle de multinationales françaises et étrangères les secteurs du numérique, du tourisme et de l’aéronautique. Il traite les sujets de fiscalité internationale, de politiques de prix de transfert, lors de contrôles fiscaux et de procédures amiables, ainsi que sur le volet fiscal de leur transformation digitale. Dans son équipe et dans le réseau mondial de Baker McKenzie, il est également le point de contact pour les problématiques fiscales dans les pays d’Afrique francophone. Entre 2018 et 2019, l’avocat a été détaché au bureau de Palo Alto de sa maison pendant quatorze mois. Benoît Granel est titulaire d'un diplôme universitaire de droit comparé de l’University College à Londres et d'un master 2 en droit et fiscalité de l'entreprise ainsi que d'un magistère de droit, fiscalité et comptabilité de l’université d'Aix-en-Provence.

Ayant également commencé son parcours chez Baker McKenzie, Mathieu Valeteau fait partie de l’équipe contentieux fiscal depuis 2014. Il intervient principalement lors de contrôles et contentieux fiscaux ainsi que dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures de transaction pénale liées aux infractions de fraude fiscale et de blanchiment. Il conseille également sa clientèle dans l’analyse de risques fiscaux et pénaux. Diplômé d'un LL.M en law and tax management par l'Edhec Business School, du master 2 DJCE par l'université de Poitiers, il est aussi titulaire d’un certificat d'études spécialisées en droit fiscal de l'université de Montpellier. Mathieu Valeteau est membre de l'Institut des avocats conseils fiscaux et enseigne à l'université de Poitiers ainsi qu’à l’Edhec Business School.

Léna Fernandes