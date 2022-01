Trois entreprises scandinaves méconnues qui cartonnent

Koenigsegg, à toute vitesse

Presque tous les enfants dessinent des bolides et imaginent les construire un jour. Le Suédois Christian von Koenigsegg transforme son rêve en réalité. En 1994, alors qu’il n’a que 22 ans, il fonde une société qui porte son nom. Objectif, fabriquer des bolides, pulvériser les records de vitesse et concurrencer Bugatti, Ferrari ou Lamborghini. Pour les amateurs de belles et luxueuses mécaniques, la mission est accomplie. Le premier véhicule, le Koenigsegg CC8, sort en 2000. Depuis, modèles et records se succèdent. En 2005, la CCR établit le record de vitesse pour une voiture produite en série (388km/h). En 2011, l’Agera passe de 0 à 300 km/h en 21,19 secondes. Malgré la croissance et la reconnaissance de ses pairs, le patron garde volontairement un positionnement artisanal et se targue d’accueillir dans ses locaux les clients qui veulent le rencontrer.

Omnipollo, les suédoises ne sont pas que blondes

Autrefois boisson populaire, la bière monte depuis quelques années en gamme, au point de devenir une boisson snob, conceptuelle voire hipster. Le brasseur Henok Fentie et l’artiste Karl Grandin y sont pour quelque chose… En 2010, les deux Suédois fondent Omnipollo, marque qui pratique le « gypsy brewing », c’est-à-dire la brasserie nomade. Les deux associés s’installent avec leur outil de production dans un lieu donné (atelier d’artiste, bar ou particulier). Au fil de leurs « haltes », ils élaborent une bière en série limitée avec, à chaque fois, un design de bouteille et d’étiquette différent. Chaque produit devient donc une pièce rare que les afficionados attendent avec impatience, commandent en ligne et collectionent. Qu’elles soient brunes ou blondes, Ominopollo a une prédilection pour les bières au goût sucré. Cela permet à Henok Fentie de retomber en enfance, lui qui se rêvait pâtissier dans ses jeunes années

Digiplex, les data centers écolos

En 2000, en pleine bulle internet, de nombreux entrepreneurs ont lancé leur start-up. Byrne Murphy et Bill Conway, pour leur part, ont abordé la digitalisation sous un angle différent en fondant, en Norvège, DigiPlex, un pionnier des data centers. Le groupe compte aujourd’hui 21 000 m2 d’espaces dans huit établissements différents dispersés en Norvège, en Suède et au Danemark. DigiPlex ne ménage pas sa peine pour rendre le stockage de données écolo-friendly et certaines de ses innovations sont reprises par d’autres géants du secteur. Dernières inventions en date : l’utilisation de la chaleur produite par le stockage pour alimenter des foyers en énergie ou la construction d’un lac artificiel afin de limiter les risques d’inondation et refroidir les machines. Le groupe a été racheté en 2020 par le fonds américain IPI Partners.