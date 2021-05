Trois counsels chez De Pardieu Brocas Maffei

Deux des trois promotions renforcent le département historique de De Pardieu Brocas Maffei, l’immobilier, tandis que le cabinet mise par ailleurs sur le restructuring.

Marie-Caroline Fauchille y a débuté sa carrière en 2012. La nouvelle counsel intervient lors des investissements immobiliers (externalisations immobilières, acquisitions, opérations de développement, promotion immobilière), en matière de baux commerciaux, de gestion immobilière et pour les problématiques de droit de la construction. Inscrite au barreau de Paris depuis 2012, l’avocate est titulaire d’un master in management en ingénierie juridique et financière de l’ESCP et d’un master 2 de juriste d’affaires de l’université Paris-Sud. Diane Le Chevallier a rejoint l’équipe financement immobilier en 2017. Spécialiste des financements structurés, elle dispose également d’un savoir-faire plus général en droit immobilier. Diplômé d’un master 2 en droit patrimonial approfondi, elle a prêté serment en 2013. L’avocate a exercé au sein du département real estate de Reed Smith de 2011 à 2014 puis chez Mayer Brown en banque et finance jusqu’en 2017. Enfin, Clément Maillot-Bouvier exerce au sein de l’équipe restructuring de De Pardieu Brocas Maffei depuis 2018. Il conseille les débiteurs, actionnaires, créanciers et investisseurs lorsqu’ils sont en difficulté, dans le cadre de procédures amiable ou d’insolvabilité. Il intervient aussi en restructuration de dettes, notamment LBO. Titulaire d’un MBA/MSc in management en finance d’entreprise de l’Essec et d’un master 2 en droit européen des affaires de l’université Panthéon-Assas, il est avocat au barreau de Paris depuis 2012. Il a commencé son parcours chez Weil Gotshal and Manges où il a travaillé de 2012 à 2018 en tant que collaborateur dans l’équipe business finance & restructuring.

Proposant une offre juridique globale à sa clientèle, De Pardieu Brocas Maffei réuni 150 avocats dont 31 associés et maintenant 20 counsels à Paris. Récemment, l’équipe a conseillé le groupe Data4 dans la réalisation d’une levée de dette de 620 millions d’euros auprès de Deutsche Bank, Société générale et SMBC ainsi que la société d’investissement Wendel lors de l’intégration d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les conditions financières de son crédit syndiqué non tiré de 750 millions d’euros.