Triple promotion chez Racine

Alors qu’il fête ses 40 ans cette année, le cabinet Racine continue de muscler ses équipes. Le pôle banque et finance, qui avait déjà accueilli une nouvelle associée il y a quelques mois, se voit à présent doté d’une nouvelle counsel grâce à la promotion de Polina Bogoyavlenskaya. Dans le département droit social, c’est Amanda Galvan qui accède à ce même titre, tout comme Coline Heintz au sein de la pratique contentieux.

Trois avocates promues

Avocate chez Racine depuis 2015, Polina Bogoyavlenskaya est une experte des questions liées à la finance de divers projets. Elle intervient dans le cadre de financements et de refinancements d’opérations d’actifs immobiliers, d’acquisition de sociétés, de LBO et d’OBO, d’opérations de croissance externe, ainsi que pour la restructuration de dettes. Elle conseille également les clients sur les problématiques de monopole bancaire et réalisation des sûretés. Inscrite au barreau de Paris en 2012, elle a exercé un an et demi chez Lefèvre Pelletier & Associés avant de rejoindre sa maison actuelle en tant que collaboratrice. L’avocate est titulaire d’un master 2 en droit des affaires et de l’économie de l’université Panthéon Sorbonne ainsi que d’un diplôme en droit financier et fiscal de l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou.

Amanda Galvan conseille les sociétés dans la gestion de leurs relations individuelles ou collectives de travail et les représente dans le cadre de contentieux de droit social. Elle intervient dans le cadre de projets de transformation ou de restructuration, lors de la négociation de statut collectif ainsi que pour de la prévention et les traitements des difficultés des entreprises. Avocate au barreau parisien depuis 2010, elle a commencé sa carrière chez Fromont Briens puis a intégré Raphaël Avocats en 2014 avant de rejoindre Racine quatre ans plus tard. Amanda Galvan est diplômée du master 2 de droit social et du Magistère de juriste d’affaires de l’université Panthéon-Assas.

Avocate au barreau de Paris depuis 2013, Coline Heintz représente des clients français et étrangers devant les juridictions civiles et commerciales et les assiste dans le cadre de procédures d’arbitrage. Elle intervient en matière de contentieux des affaires, notamment pour les dossiers impliquant des conflits entre associés, la responsabilité ou la révocation des dirigeants, l’exécution ou la résiliation de contrats ainsi que des différends pré ou post-acquisitions. Titulaire d’un master en droit et management international obtenu à HEC Paris et d’un master 2 de droit patrimonial de l’université Panthéon-Sorbonne, elle a exercé chez Dentons avant de rejoindre Racine en tant que collaboratrice en 2016.