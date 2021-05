Stéphane Brabant poursuit sa carrière chez Trinity International

Afin d’accélérer son développement en Afrique francophone, Trinity International accueille deux nouveaux associés, en provenance de Herbert Smith Freehills : Stéphane Brabant et Lucien Bou Chaaya.

Le duo possède un savoir-faire reconnu en matière de projets et de transactions, principalement dans les secteurs minier, énergétique et des infrastructures en Afrique. Les deux avocats interviennent notamment sur la structuration d'investissements complexes entre les multinationales et les États, la prévention des risques et la gestion des crises. Leurs clients sont pour la majorité d’entre eux des acteurs internationaux, des sociétés minières, des industriels, des fonds d’investissement et des institutionnels. Depuis le début des années 2000, Stéphane Brabant a également développé une compétence particulière dans la mise en œuvre, le suivi et les contentieux judiciaires et non judiciaires en matière de responsabilité sociale et environnementale et de respect des droits humains (principes ESG).

Avec de plus de trente ans d’expérience sur les marchés émergents, en particulier en Afrique, en structuration, suivi de projets et leurs financements, transactions corporate, Stéphane Brabant intervient sur le continent africain essentiellement dans les secteurs minier et pétrolier. Il est aussi actif dans des dossiers de prévention des risques et de gestion des crises et de contentieux d’investissements (médiation et arbitrage). Au cours de sa carrière, il a développé un savoir-faire sur le conseil en matière de responsabilité environnementale et sociale, notamment concernant le respect des droits humains et de gouvernance des entreprises. Auparavant, il était associé chez Herbert Smith Freehills et a précédemment exercé chez PWC Legal & Tax.

Avocat aux barreaux de Beyrouth et Paris, Lucien Bou Chaaya conseille ses clients en matière de transactions et de projets en France, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Exerçant en français, en anglais et en arabe, il intervient dans différentes industries comme les mines, l'énergie, les infrastructures, l'aviation civile privée et la défense. Après un début de carrière à Beyrouth au sein du cabinet HBD-T, il rejoint Herbert Smith Freehills en 2013.

Stéphane Brabant et Lucien Bou Chaaya rejoignent l’équipe parisienne de Trinity International, menée par Pierre Bernheim et Marianna Sédéfian. Celle-ci se compose d’une douzaine d’avocats francophones traitant de nombreuses transactions dans 18 juridictions francophones du continent africain. Trinity International s’appuie sur une équipe complète de 30 avocats répartis entre les bureaux Londres, Paris et Washington, qui accompagnent les clients dans toutes les phases de leurs projets, dans les secteurs de l’énergie (solaire, éolienne, hydro, thermique, pétrole, gaz) ou des infrastructures (télécoms, autoroutes, transports, eau, ports).

Marine Calvo