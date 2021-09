Tricia Griffith (Progressive), femme d’affaires novatrice

Progressive est l’un des plus importants fournisseurs d’assurance automobile américain. Tricia Griffith rejoint la compagnie en 1988 comme conseillère en indemnisation. Elle y fait sa carrière en occupant différents postes de manager : DRH, claims group president, president of customer operations, avant de devenir PDG en juillet 2016. À la tête de Progressive, la femme de 56 ans a permis à la société de connaître une forte croissance et dépasser le milliard de chiffre d’affaires. Cette progression serait due en grande partie à ses talents de manager, Tricia Griffith ayant notamment mis en place de nombreux programmes de diversité et d’inclusion.

