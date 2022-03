Tout savoir sur les avantages de l'assurance-vie

L'assurance-vie s'adapte à vos objectifs

L'un des premiers avantages de l'assurance-vie se trouve en la souplesse du contrat, qui peut être mono-support ou multi-support. Dans le premier cas, vous ne prenez aucun risque : votre capital est investi sur un fonds euro, et est rémunéré à un taux d'intérêt défini chaque année. En 2021, le taux de rendement des contrats d'assurance-vie s'est établi entre 0,75% et 2,75%, selon les données publiées par les assureurs.

Si vous optez pour un contrat multi-support, une partie ou l'entièreté de votre capital sera investie sur des actifs plus rentables mais plus risqués, tels que les actions en bourse, l'immobilier, etc. Appelés unités de compte (UC), les fonds en actifs sont de plus en plus appréciés (record à 58,5 milliards de cotisations, établi en 2021).

Un contrat sur mesure pour chaque profil d'investisseur

Le caractère modulable de l'assurance-vie se confirme à travers l'évolutivité de votre capital et l'accessibilité de vos fonds en permanence. Cette flexibilité est favorable à des profils variés, allant des jeunes épargnants aux seniors.

Lorsque vous décidez de souscrire une assurance vie , seul ou en co-adhésion, vous pouvez augmenter votre capital par des versements réguliers. Ledit capital n'étant pas bloqué, un rachat partiel ou total est envisageable à tout moment. Dans la même logique, le contrat peut être clos de plusieurs manières (sortie en rente viagère ou en capital, transmission de patrimoine, etc.).

La fiscalité peu contraignante, un avantage clé de l'assurance-vie

La taxation du capital d'assurance-vie et des bénéfices est particulièrement favorable à votre portefeuille, notamment si vous atteignez ou excédez la durée minimale de cotisation recommandée, soit 8 ans.

En dehors des prélèvements sociaux (PS) à hauteur de 17,2%, les produits générés par votre capital ne sont pas imposés tant que vous ne retirez pas un certain montant. Même en cas de rachat, seuls ces bénéfices sont frappés d'une imposition, dont le taux dépend de la date de souscription (avant ou après septembre 2017) et de la durée de votre contrat. Pour illustration, un contrat souscrit depuis plus de 8 ans est taxé suivant les paramètres ci-dessous :

- abattement de 4 600 euros et 9 200 euros par an, respectivement pour une personne seule et un couple ;

- (contrat d'avant 2017) impôts sur le revenu (IR) ou prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5% + PS de 17,2% ;

- (contrat d'après 2017) IR ou prélèvement forfaitaire unique (PFU), encore appelé flat tax, de 7,5% pour des primes inférieures à 150 000 euros / PFU de 12,8% pour plus de 150 000 euros de primes + PS de 17,2%.

Lorsque le dénouement du contrat d'assurance-vie a lieu suite à un décès, la fiscalité est avantageuse pour les héritiers. Entre autres, le conjoint ou partenaire de PACS est exonéré du paiement de droits successoraux sur le capital qui lui est transmis.

En comparaison au livret A ou encore au plan épargne logement, l'assurance-vie semble proposer des conditions financières et un fonctionnement plus intéressants aux épargnants et investisseurs. L'année 2022 marquera-t-elle le maintien des cotisations au-delà du seuil de 150 000 euros dépassé pour la première fois en 2021 ?

*FFA : Fédération française de l'assurance

