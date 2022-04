Tout savoir pour ouvrir un compte professionnel en ligne

Simple choix ou obligation : le cadre d'un compte professionnel



Tout d'abord, il convient de bien définir la situation dans laquelle vous vous trouvez en fonction de votre activité. Pour ce qui est de l'obligation d'ouverture d'un compte professionnel, elle s'applique à plusieurs formes d'entreprises :

- SA – société anonyme

- SAS – société par actions simplifiées

- SARL – société à responsabilité limitée

- EURL – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

En revanche, pour les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises, la distinction entre le compte courant et un autre compte bancaire personnel est différente si les revenus liés à leur activité sont suffisants.



Quelle que soit votre situation, les banques professionnelles proposent des offres de compte pro en ligne qui sont toujours gages d'avantages, tant dans les services proposés que les besoins spécifiques et ciblés auxquels elles peuvent répondre par rapport à un simple compte bancaire particulier.



Quelle est la démarche à suivre pour ouvrir un compte professionnel en ligne ?



Après avoir parcouru les différentes offres de compte professionnel en ligne proposées par les banques, vous pouvez choisir celle qui vous semble la plus intéressante. En amont, pensez à bien préparer l'ensemble des pièces justificatives généralement demandées :

- un document d'identité

- un justificatif de domicile de moins de trois mois

- le statut de votre entreprise si nécessaire

- un document attestant le bail de votre local pro le cas échéant

Quel est le coût à envisager pour l'ouverture d'un compte pro ?

Si vous optez pour l'option d'un compte professionnel en ligne, le prix de création varie entre 0€ pour les offres basiques et 500€ pour les services premium. Une tranche de tarifs très intéressantes qu'il convient de bien considérer. Pour les travailleurs indépendants, des offres sur mesure ont également été créés avec des abonnements mensuels qui proposent des services pour environ 9€.



Bien sûr, les tarifs évoluent en fonction des prestations dont vous avez besoin et l'ampleur de l'activité de votre entreprise : cartes bancaires, retraits, virements, opérations à l'international, dépôt de chèques etc.



Comment fonctionne un compte professionnel en ligne ?



La gestion de compte en ligne est désormais développée depuis de nombreuses années, et bénéficie d'une attention toute particulière des agences bancaires. En effet, des applications mobiles spécialement conçues pour les professionnels permettent une gestion simple et efficace, qui englobe un ensemble de fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques de son entreprise.



Ainsi, des tableaux de bord vous permettent en un coup d’œil et très peu de manipulations de gérer les différentes transactions que vous devez opérer. Aussi, de plus en plus de banques ont intégré des outils pour calculer les différentes taxes afin de faciliter la comptabilité de votre activité. Besoin de conseils ? Les applications disposent d'un service d'accompagnement en ligne, des plates-formes téléphoniques de qualité pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la prise en main de l'application.



L'ouverture d'un compte professionnel en ligne est, en de nombreux aspects, une bonne décision. De nombreux professionnels sautent le pas afin de gérer plus facilement leur activité avec des outils numériques sûrs et efficaces.