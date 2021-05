Tous en terrasse ! (surtout les politiques)

Enfin ! Après des mois de fermeture, les terrasses ont enfin pu accueillir leurs premiers clients le 19 mai. Peut-être avez-vous fait partie des premiers consommateurs. Peut-être avez-vous immortalisé cet instant avec un selfie de vous et d’un espresso, d’un Ricard ou d’un ballon de rosé. Et vous n’êtes pas le seul. La classe politique a elle aussi multiplié les clichés avec des messages à l’intention des électeurs.

Bruno Le Maire : le bon élève

Le 29 avril, Emmanuel Macron avait déclaré : "Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française". Bruno Le Maire a repris la formule en prenant la pose sur la terrasse d’un café parisien traditionnel, le journal L’Equipe à la main. Comme bien des Français en somme. À portée de main, une bouteille de gel hydroalcoolique pour rappeler que la page "crise sanitaire" n’est pas encore tournée.

Agnès Pannier Runacher : au travail !

Agnès Pannier-Runacher ministre déléguée à l’Industrie joue quant à elle la carte de l’esprit d’équipe studieux en prenant la pause à proximité de son ministère avec ses collaborateurs le temps "d’une pause". Une ministre au travail donc !

Jean-Luc Mélenchon : plaisir fruité

Pour fêter la réouverture des terrasses, le patron des Insoumis se distingue en commandant une boisson originale : un lait fraise. Idéal pour montrer qu’il fait attention à son alimentation et que même au bistrot, il ne fait pas comme les autres. Le futur candidat à la présidentielle, comme il le fait parfois, se met en scène sur TikTok, réseau social plébiscité par les plus jeunes.



Audrey Pulvar : une socialiste entourée

La campagne d’Audrey Pulvar ressemble à un chemin de croix. A la traîne dans les sondages, la tête de liste en Seine-Saint Denis est lâchée par certains militants PS qui estiment qu’elle n’écoute personne et qu’elle s’éloigne des valeurs du socialisme. Réponse de la candidate ? Une photo d’une table comportant plusieurs verres et décorée d’une rose. Message subliminal : Je ne suis pas seule et je suis toujours socialiste !

Sarah El Haïry, la carte jeune

La secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement semble envoyer plusieurs messages au public dont elle a la charge. La photo mentionne un jour important pour "tous les Français, notamment les jeunes". Elle partage sa table avec Ambroise Méjean, jeune pousse de la Macronie, habitué aux plateaux qui se lance dans l’aventure des régionales en Ardèche.

Julien Bayou, inclusif même en terrasse

Le candidat EELV aux régionales franciliennes a fait le choix de poser au côté d’un barman solidaire travaillant pour une association qui vise à "changer le regard sur le monde de la rue" et qui "encourage le faire ensemble entre voisins avec ou sans domicile".

Brigitte Klinkert : Alsacienne même à Paris

Comment montrer son attachement à ses racines tout en étant membre du gouvernement ? Réponse avec Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion et en même temps, candidate de la majorité dans la région Grand Est qui pose à la maison Alsace, avec des élus locaux.

Emmanuel Macron et Jean Castex : comme tout le monde

À tout seigneur tout honneur. Terminons le tour de table par le président de la République et son premier ministre qui ont fait comme tout le monde : un café en terrasse. Pas de tweet ou de communication officielle. Mais comme par hasard, une caméra de BFMTV était postée à quelques mètres pour immortaliser ce moment historique qui montre, faussement au dérobé, que la bonne humeur et la connivence règne au sommet de l’État.

Lucas Jakubowicz