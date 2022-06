Tour de tables, London calling

The Ivy

Inébranlable institution gastronomique, The Ivy règne depuis 1917 sur le quartier des théâtres de Covent Garden. Vitraux arlequins, boiseries en chêne et bar central ovale éblouissant : le lieu est somptueux à l’instar de sa clientèle. La carte rend un bel hommage aux grands classiques de la cuisine anglaise comme la soupe aux petits pois et à la menthe, le magret de canard rôti à l’orange ou le fish & chips de haddock. Elle propose aussi des assiettes plus modernes, parfois aux influences asiatiques, sans pour autant faire de l’ombre aux deux autres adresses du groupe dédiées exclusivement à la cuisine d’Asie. Le "black cod" tire d’ailleurs son épingle du jeu à accompagner des haricots verts sautés, une garniture tout bête mais si savoureuse. Et pour arroser tout cela ou débuter la soirée, des cocktails au poil et surtout une liste inspirante de gin, Royaume-Uni oblige.

1-5 West St, London WC2H 9NQ. €€€

Tous les jours de midi (11h30 les samedi et dimanche) à 23h (22h30 le dimanche).

+44 20 7836 4751

Casa Fofò

Paris n’a pas le monopole de la bistronomie, des murs en brique grattés et des menus à l’aveugle. Preuve en 6 plats par le chef italien Adolfo de Cecco qui propose une cuisine inventive improvisée dans son restaurant de Hackney auréolé d’une étoile Michelin en 2021. Son menu au rapport qualité prix imbattable, dans une ville qui voit ses tarifs s’envoler, met en avant des produits de saison provenant de producteurs et fournisseurs locaux. Tous les jours, l’équipe repart de zéro pour proposer des assiettes inédites et, surtout, audacieuses. Ce soir-là au menu, une entrée rendant hommage à la carotte dans toutes ses expressions, un consommé infusé aux épices et aux fleurs et secoué par des lardons d’agneau, un Saint-Marcellin grillé balancé par une glace à l’oignon et des chips de pain et enfin un exquis gratiné de rhubarbe et nori. Pour accompagner le tout, un joyeux accord mets et vins et un pain au levain maison, beurre caramélisé, à se damner.

158 Sandringham Rd, London E8 2HS. €€

Du mercredi au dimanche de 18h à 21h30 et de 13h à 14h les samedi et dimanche

+44 20 3021 0747

Gunpowder – Soho

À Londres, il serait dommage de passer à côté de la gastronomie indienne. Gunpowder fait oublier les curry houses sans génie des années quatre-vingt. Parmi les pépites du genre, figure le groupe populaire de restaurants Gunpowder dont le troisième site à ouvert à Soho. La nouvelle adresse d’Harneet Baweja et de sa femme Devina Seth, tous deux originaires de Kolkata en Inde, mériterait aussi de recevoir le Bib gourmand décernée à la table de Spitalfields. Célébrant des recettes familiales traditionnelles avec une touche de modernité, les assiettes colorées se révèlent être d’une finesse remarquable. Parmi les incontournable de la carte, l’incroyable crabe mou frit, le très gourmand "chaat" de la maison ou encore le croustillant beignet de vermicelles au cerf épicé. Succombez aussi aux cœurs d'artichauts grillés au masala de poivrons merveilleusement relevés. Et si vous hésitez, faites-vous plaisir, le format tapas se prête très bien au partage.

20 Greek St, London W1D 4DU. Aussi à Spitafields et Tower Bridge. €€

En semaine de midi à 14h30 et de 17h30 à 22h, du vendredi au samedi de midi à 22h

+44 20 3813 7796

Fishworks – Marylebone

Ça frétille du côté de Marylebone. Le coupable ? Un poissonnier où se cache, dans l’arrière-salle, une table marine. Des pêcheurs locaux livrent les trois adresses de Fishworks, qui défendent une pêche durable et solidaire en soutenant notamment The Fishermen's Mission, aide d'urgence aux pêcheurs et à leurs familles grâce à… la bouillabaisse – pour une achetée, 1 £ reversée –, ça ne s’invente pas ! C’est donc le bon endroit pour déguster des huîtres de roche ou carrément un plateau de fruits de mer. Si le temps vire au gris, la soupe de poissons est tout indiquée et pour se fondre dans l’ambiance très chic du quartier, on opte pour les crabes ou les homards. Et comme quitter Londres sans avoir versé quelques gouttes de vinaigre blanc sur ses frites est inimaginable, le Fish & Chips maison est tout indiqué. Panure légère sur un filet de flétan ou de morue au choix, purée de petits pois et sauce tartare, il a vraiment tout bon.

89 Marylebone High Street, London W1 4QW. Aussi à Swallow Street et Covent Garden. €€

Du lundi au dimanche de midi à 22h30

+44 20 7935 9796

Tranches de prix

€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros

Béatrice Constans