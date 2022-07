Tour de tables, les pieds dans l’eau

Le Saint Barth

Impossible de faire plus frais puisqu’ici nous sommes directement à la table des Tarbouriech, une famille d’ostréiculteurs bien connue de l’étang de Thau, où vous dégusterez l’huître de Méditerranée. Celle-ci, qui ne connaît donc pas les marées, est immergée puis exondée mécaniquement grâce à l’énergie solaire. Une technique hors du commun pour un produit d’exception finement iodé et bien charnu. Au Saint Barth, pas de chichi. La spéciale Tarbouriech est évidemment la star du menu, et les écaillers ne chôment pas. Elle s’accompagne d’huîtres de Bouzigues, de coquillages et crustacés selon l’arrivage du jour comme des oursins, des escargots ou encore des palourdes. Si vous préférez le chaud, vous pouvez opter pour la traditionnelle brasucade de moules, les huîtres chaudes, et bien sûr la tielle sétoise – une tourte à la seiche dans une sauce tomate au vin blanc et relevée, un délice régional. Entre ciel et eau, le ponton du comptoir de dégustation fait face au mont Saint-Clair. Un lieu qui semble irréel.

Chemin des domaines, Lieu-dit Montpenèdre 34340 Marseillan. €

Le mercredi de 12h à 14h et du jeudi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h

04 99 43 97 58

La Sassa

Pour grimper vers cette splendide table nichée sur un piton rocheux, inutile de miser sur les talons aiguilles. Située sur la côte ouest du Cap Corse, tout près de la tour génoise du petit village médiéval de Nonza, la terrasse de ce coin de paradis embrasse sans limite le golfe de Saint-Florent. Le lieu idéal pour profiter du coucher de soleil après une chaude journée en savourant un Capo’spritz bien glacé où l’Aperol vénitien se remplace avantageusement par l’apéritif Cap Corse Mattei. Dans l’assiette, la cuisine régionale est mise à l’honneur notamment grâce à des produits du potager. On se délecte d’un tataki de thon rouge délicatement assaisonné, d’un filet de loup et sa sauce vierge à la mangue, de gambas croustillantes à souhait, d’un cannelloni géant à la truffe ou encore d’un poulpe grillé relevé au chorizo. Pour terminer, glaces maison ou une généreuse tarte au citron. Autre atout de ce lieu hors du temps : son univers musical, entre DJ sets et concerts live.

Tour de Nonza, 20217 Nonza. €€

Ouvert tous les jours de 10h à minuit

04 95 38 55 26

Le Sail Fish

Le Cap Ferret, son calme, sa nature encore sauvage, sa liberté de vivre, ses plages, ses cabanes à huîtres oui, mais pas que. Le samedi soir approchant, c’est vers le Sail Fish qu’il faut se tourner si votre envie de danser vous chatouille et qu’après yoga et surf, il est grand temps de célébrer vos vacances. Première institution de la Ferret Family née en 1984, ce restaurant à la décoration soignée réunit les amateurs de moments de convivialité. Dans l’assiette, viandes grillées au feu de bois dans la cheminée, pâtes alle vongole ou risotto aux fruits de mer, carpaccio de daurade au foie gras et alléchant chariot de pâtisseries. Au fil de la soirée, la musique monte et l’ambiance se fait plus festive. Après le repas, filez vers la piste de danse attenant à la salle de restaurant où le DJ saura vous retenir avec une playlist endiablée. Un conseil, si vous restez jusqu’au bout de la nuit, le lieu renferme aussi une pièce remplie de déguisements.

Rue des Bernaches, 33970 Lège-Cap-Ferret. €€

Ouvert du lundi au samedi de 20h à 2h

05 56 60 44 84

Le Marais

Les restaurants de plage n’ont pas toujours bonne réputation. La faute à certains chefs qui usent et abusent des produits congelés. À Hyères pourtant, face aux îles d’Or et les pieds dans le sable, on peut profiter d’un déjeuner délicat dans un décor design élaboré par Antoine Boudin avant de s’installer sur des transats face à la mer. Une combinaison qui se fait rare. La cuisine y est méditerranéenne mais se situe plutôt du côté de l’Italie, à seulement 2 heures de voiture. On retrouve sur la belle carte l’habituelle burrata mais à la truffe et des antipasti maison à partager comme des fleurs de courgettes farcies à la ricotta, des poivrons grillés ou encore des sardines frites. On passe nsuite au sérieux avec un risotto flambé dans la meule de parmesan, des rougets lardés accompagnés d’une jardinière de légumes croquants, un thon mi-cuit très graphique. Ou encore des viandes de la maison Metzger avec en tête d’affiche un Tomahawk di vitello alla milanese appelé aussi"oreille d’éléphant", compte tenu de sa générosité.

1366 Bd de la Marine, 83400 Hyères. €€

Tous les jours, de 11h à 2h

09 54 12 72 09

Tranches de prix

€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros

Béatrice Constans