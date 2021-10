Tour de tables : les meilleures terrasses pour profiter des derniers rayons

L’Esprit Nouveau au Canopy by Hilton Paris Trocadéro

Dans un cadre résolument moderne, le jeune chef Robin Kubarek exprime toute sa créativité dans des menus révélant des associations inattendues de produits issus de cycles courts. Par leurs couleurs et leurs saveurs, Mille-feuille de légumes façon tian provençal/ketchup de poivron/sauce vierge à l’olive, Cromesquis de poireaux brûlés/moules de bouchot/jus de viande, Magret de canard et anguille fumée à basse température/carottes des sables à la fève de Tonka et jus de vin chaud et son dessert Patate douce/poire/chocolat ravissent les sens.

L’Esprit Nouveau au Canopy by Hilton Paris Trocadéro 16 avenue d’Eylau, Paris XVIe

Le Taillevent

Depuis le 17 septembre dernier, les inconditionnels de cette adresse gastronomique ont découvert son nouveau décor empreint de l’âme qui fait son charme depuis des décennies. Son nouveau chef Giuliano Sperandio a su relever le défi de l’excellence culinaire en créant une carte « généreuse, attentive et bourgeoise» mais surtout terriblement séduisante à l’image de ses Langoustines/bouillon acidulé/courgettes jaunes oxalis/poivre verveine et anis sauvage; son Agneau/olives vertes de Lucques et Tourte aux girolles ou son Soufflé/amandes/fèves de Tonka/citron et fromage blanc.

Le Taillevent 15 rue Lamennais, Paris VIIIe

Le bon Georges

L’adresse de ce bistrot s’échange de bouche à oreille pour la qualité de ses plats traditionnels, sa cave exceptionnelle et l’ambiance conviviale qui y règne. Prisé des amateurs de bonne chère, on y apprécie une carte toujours renouvelée au gré du marché. Benoît Duval-Arnoult, ancien ingénieur en agriculture, et son chef Loïc sont des passionnés de beaux produits qu’ils se plaisent à présenter sans fard, ni artifice, parfaits dans leurs jus ou leurs fonds de sauce à tomber. Pièces de viandes maturées à partager, Poularde de Culoiseau/pommes de terre sautées/sauce citron et olives Taggiasche, cèpes et girolles poêlés. Les assiettes respirent le bonheur.

45 rue Saint-Georges, Paris IXe

Drouant

Entre mémoire et modernité, la vénérable institution servant de cadre aux délibérations des prix Goncourt et Renaudot s’offre une nouvelle jeunesse en optant pour un décor plus actuel intégrant les pièces maîtresses historiques de ce lieu dont le célèbre escalier Ruhlmann et les sols en mosaïque. Dans l’un des 5 salons privés, réserver le Menu Goncourt en cinq services composés d’Huîtres, de Noix de Saint-Jacques, de Homard, d’une Tourte au chevreuil suivie d’un brie de Meaux truffé et d’Arlettes caramélisées au beurre demi-sel promet un repas d’affaires plus que parfait.

Drouant 16-18 place Gaillon, Paris IIe

Anne Buchet