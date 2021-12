Tour de tables : des étoiles plein les yeux

La Scène

Depuis la saison 2 de Top Chef, Stéphanie Le Quellec a commencé par fourbir son épée dans les cuisines du Prince de Galles où elle a décroché deux étoiles pour La Scène. Désormais la cheffe a établi sa table hors les murs du luxueux hôtel, en en conservant les macarons. Elle y officie avec deux salles, deux ambiances et deux budgets dans un lieu à son image, entre luxe et tradition. Au rez-de-chaussée, elle reprend les codes du bistrot parisien et laisse augurer monts et merveilles au bas de l’escalier. Là, les étoiles scintillent pour un somptueux dîner en 7 actes. Entre un caviar marié avec hardiesse à un cube de pain mi-perdu mi-soufflé et un rouget "cuit de peur" dont la cuisson tutoie le divin, les audaces s’enchaînent, sans jamais ennuyer. Le dessert ne laisse aucun doute sur la générosité de la table.

Du lundi au vendredi de 12 h 30 à 14 h et 19 h 30 à 21 h 30. €€€-€€€€

32 avenue Matignon, Paris 8e

01 42 65 05 61

La Grenouillère

À quelques kilomètres du Touquet, laissons-nous porter par la magie d’Alexandre Gauthier. Doublement étoilé, le chef pratique son art au coeur de la Côte d’Opale dans un fief familial repris avec brio. Plus qu’un restaurant, La Grenouillère est une maison où l’on se plaît à rester au moins une nuit pour se remettre de ses émotions gustatives. Dans ce lieu mis en lumière par l’architecte Patrick Bouchain, une brigade orchestre un menu en onze services. Véritable hommage au terroir et à ceux qui le valorisent. Langoustine magnifiée de toutes les façons, radis noir acoquiné de poire, nano-bille renfermant avec un talent défiant les lois de la physique toutes les saveurs d’un poulet rôti, timbale de chèvre croquante, coulante et aérienne, macalong myrtille. LE dîner d’une vie.

Hors juillet et août : du jeudi au lundi. En juillet et août : du mercredi au lundi. €€€-€€€€

19 rue de la Grenouillère, 62170 La Madelaine-sous-Montreuil

03 21 06 07 22

Sushi B

Il y a sushis et sushis… Une fois franchies les portes de ce discret restaurant donnant square Louvois, c’est bien d’une pépite auréolée d’une étoile bien méritée qu’il s’agit. Ici, pas d’éclat de voix ou d’échanges animés, huit convives – pas un de plus – attablés autour d’un comptoir en marbre admirent bouche bée le ballet sensuel et chirurgical offert par le maître sushi, Masayoshi Hanada. Au menu Omakasé, qui signifie "je m’en remets à vous", celui-ci rappelle combien le poisson cru mérite d’être traité et valorisé. Seiche, caviar, thon rouge, chinchard ou barbue, à la fois fondants, doux et soyeux sont sublimés. Un moment inoubliable à arroser d’un saké japonais. Seul regret ? Que l’expérience s’achève.

Du mercredi au dimanche, déjeuner à partir de 12 h 30, dîner en deux services 19 h ou 21 h 30. €€€

5 rue Rameau, Paris 2e

01 40 26 52 87

Divellec

Dans son jardin d’hiver, avec l’esplanade des Invalides en ligne de mire, Mathieu Pacaud distille depuis 2016 son énergie communicative au sein de l’ancien restaurant de Jacques Le Divellec. Modernisée, redécorée et étoilée, la table a conservé ses premières amours. Outre les plateaux de fruits de mer qui ont fait la réputation de l’établissement, le poisson se décline sous toutes ses formes : sushi, sashimi, tartare, calque, assaisonnés au plus juste. Impossible non plus de passer à côté d’un poisson entier à partager, parfaitement accordé grâce aux précieux conseils de Frédéric Turpaud, sommelier du navire. Un conseil, avec votre aérien soufflé au chocolat, demandez-lui de goûter une de ses macérations dont il a le secret.

Du lundi au dimanche, de 12 h à 14 h et de19 h à 22 h. €€€

18 rue Fabert, Paris 7e

01 45 51 91 96

Tranches de prix

€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros - €€€€ : plus de 200 euros

Béatrice Constans