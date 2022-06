Top départ pour l'éolien offshore français !

Ouf, il était temps. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire a produit les premiers mégawattheures (MW) issus de l’éolien en mer français. Depuis la pose des premières éoliennes du parc, mi-avril au large de Guérande, 27 éoliennes ont été installées en mer. Les équipes du Réseau de transport d’électricité (RTE) ont procédé au raccordement électrique du parc sur le réseau national. D’ici à la fin de l’année 2022, les 80 éoliennes du parc détenu par le consortium EDF Renouvelables et EIH S.à r.l. (une filiale d’Enbridge Inc. et CPP Investments) devraient être installées et produire une capacité totale de 480 MW, soit l’équivalent de la consommation domestique annuelle de 700 000 personnes.

Nouvelle filière prometteuse

Lancé en 2007, le projet est le fruit d'un important travail mené avec les acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion afin de faire bénéficier au territoire des retombées économiques du projet. Ainsi, l’assemblage des éoliennes sur le hub logistique situé sur le port de Saint-Nazaire ainsi que l’installation en mer ont mobilisé plus de 200 personnes pendant la durée du chantier. Sur les vingt-cinq ans de durée de vie du parc, le projet permettra par ailleurs la création d’une centaine d’emplois pour assurer les opérations de maintenance. Plus loin, au niveau national, le projet de Saint-Nazaire participe à un plan industriel ambitieux, visant à la création d’une filière française des énergies marines renouvelables, compétitive à l’export et pourvoyeuse d'emplois.

Accélérer

Si le retard accumulé dans le domaine est considérable, la pays semble enfin en ordre de marche, avec dans ses cartons pas moins de 17 projets répartis sur l’ensemble des façades maritimes métropolitaines et d’une capacité totale de plus de 10 GW pour un investissement d’environ 8 milliards d’euros. Un effort indispensable : comme le rappelait RTE dans son rapport Futurs énergétiques 2050 : atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien offshore.

AM