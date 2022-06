Top 5 des conseils pour investir en bourse

Bien définir son budget

Il existe quelques règles d’or afin de bien investir en bourse .Vous devez d’abord effectuer un récapitulatif de vos rentrées et sorties d’argent mensuelles afin de bien appréhender votre gestion financière. Pour cela, planifiez vos futurs projets et le coût qu’ils représentent.

Il est important que vous sécurisiez une partie de vos avoirs (compte d’épargne) dont vous pourriez avoir besoin dans un futur proche. Ensuite, vous pourrez investir la somme restante un produit boursier.

Diversification des placements :

Les placements boursiers se divisent en 3 familles.

Les titres boursiers individuels

Les actions individuelles constituent le placement boursier le plus répandu. Via l’achat d’une action, vous détenez une partie d’une entreprise et, par conséquent, recevez potentiellement une fraction de ses bénéfices, les dividendes. Dans le cas où le cours de l’action monte, vous touchez en plus une plus-value. Le taux de rendement moyen d'une action est de 8 % à long terme.

Les obligations individuelles sont des titres représentant une dette financière qui engendre, pour son détenteur, des intérêts à taux préfixé. Elles constituent un excellent placement sans risque mais leur rentabilité est actuellement très faible.

Les placements collectifs

Il s’agit de placements permettant de mettre en commun l’épargne de plusieurs investisseurs au sein d’un fonds d’investissement administré par une société de gestion. Les placements collectifs permettent d’avoir un portefeuille diversifié sans l’obligation de choisir soi-même les titres le composant. Il en existe deux types, les fonds classiques (du type SICAV) et les Exchange Traded Funds (ETF) qui dupliquent un indice boursier.

Les produits dérivés

Zoom sur trois produits dérivés parmi les plus courants.

Une option est un contrat procurant à son détenteur le droit (mais pas l’obligation) d’acquérir ou de céder un actif sous-jacent à une date et à un prix fixé à l’avance.

Un warrant est un titre susceptible d'être négocié en bourse et auquel un droit d’option est rattaché. Cet actif peut avoir comme sous-jacent une action, une obligation, une devise, une matière première…

Un contrat à terme est l’engagement (pour l’acquéreur) d’acheter et (pour le vendeur) de vendre un actif sous-jacent au prix fixé le jour même pour une livraison qui interviendra ultérieurement.

Avoir une vision long terme

Investir en bourse et faire croître son capital, année après année, est indissociable d’une vision à long terme. Cela permet de faire des placements d’argent à un risque moindre pouvant potentiellement engendrer des revenus passifs.

La bourse propose moult marchés financiers qui permettent à ses actionnaires d’engranger 8,7 % de rendement annuel sur le long terme. C’est le support d’investissement le plus intéressant à la condition express de bien s’informer sur le sujet.

Trois points essentiels sont à retenir :

- Savoir identifier les tendances via le RSI (indicateur de suivi de vitesse des prix),

- Ne pas se fier à n’importe quel influenceur boursier,

- Miser sur des valeurs solides qui versent des dividendes à long terme.

Accepter les fluctuations des actions

Les cours boursiers varient, en principe, selon l’offre et la demande. Dans le cas où plusieurs acheteurs souhaitent acheter un titre (créant une demande) et non le vendre (engendrant une offre), le cours de ladite action augmente. Au contraire, si plusieurs personnes optent pour la vente plutôt que pour l’achat, le prix de l’action baisse.

D’autres critères comme la macro-économie joue également un rôle sur les fluctuations des actions.

Limiter les frais

Certains intermédiaires sont prompts à attirer l’attention sur la gratuité de leurs prestations pourtant cela ne signifie pas que vos ordres de bourse seront gratuits.

Avant d’ouvrir tout contrat pour investir en bourse, lisez bien les conditions générales et tarifaires pour éviter les mauvaises surprises.

Frais susceptibles d’être facturés :

- frais de courtage,

- commission pour tenue de compte,

- droits d’entrée pour placements collectifs,

- frais de transfert,

- frais de clôture.