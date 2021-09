Timotheus Höttges (Deutsche Telekom), le connecté convaincu

Né en 1962, Timotheus Höttges est PDG de Deutsche Telekom AG depuis janvier 2014. Sous sa direction, le mastodonte des télécommunications basé à Bonn - détenu pour un tiers par l'État allemand - est devenu le plus grand fournisseur en Europe. Le patron vise à positionner son entreprise comme un moteur de la transformation numérique de l'Allemagne. En outre, il souhaite que Deutsche Telekom joue un rôle clé au niveau européen, que ce soit à travers l'éducation numérique, le développement de connexions en fibre optique ou par la promotion du marché unique européen afin de profiter des économies d'échelle et ainsi concurrencer les rivaux américains et asiatiques. La propriété des infrastructures étant une stratégie clé, Deutsche Telekom a pris une participation accrue dans T-Mobile au printemps dernier. Le groupe prévoit de déployer l'internet haut débit par fibre optique dans 10 millions de foyers allemands et de couvrir la quasi-totalité du pays avec des réseaux mobiles 5G d'ici à 2024.

