Tilt Capital, plein d'énergies

D’entrée de jeu, Nicolas Piau, co-fondateur et président de Tilt Capital explique : "Nous sommes tous born and raise Engie". L’équipe ambitieuse s’est lancée en avril 2018 dans cette aventure entrepreneuriale pour répondre à un constat récurrent : le manque de véhicules dédiés au capital croissance en Europe, notamment pour les PME et ETI du secteur de l’énergie. "Nous voulions faire converger les besoins industriels et financiers dans le marché européen de la transition énergétique".

"On vient d’un monde dans lequel l’ESG est une méthode nécessaire à l’industrie et à la société "

Le nouveau fonds entend dédier ses investissements à des solutions d’énergies renouvelables plus flexibles, plus économiques, convaincu de la nécessité de réduire leur impact environnemental et social : "On vient d’un monde dans lequel l’ESG est une méthode nécessaire à l’industrie et à la société et chez Tilt nous avons la conviction que l’on ne résoudra pas la convergence énergétique aux dépens du social", insiste Nicolas Piau.

Le fonds cible des PME et ETI européennes au fort potentiel de croissance. "Nous arrivons toujours sur une tranche minoritaire, c’est un choix qui permet de laisser la place aux dirigeants, qui sont plus aptes à mener le projet. Nous sommes là pour les épauler", précise le co-fondateur. Avec 80% de son activité en zone euro et 20% hors de cette zone, le first time fund se revendique paneuropéen, l’objectif étant de s’inscrire sur un territoire partageant un marché commun, une réglementation et des réseaux déjà bien installés. Fort de son rapprochement avec Siparex, le spécialiste français indépendant du capital-investissement qui gère 3 milliards de capitaux, Tilt Capital a réalisé en 2022 un premier closing de 145 M€. Les premiers investissements sont prévus pour cet été dans des entreprises qui contribuent au développement de solutions sobres en énergie, à la décarbonation et à la diversification des sources d’approvisionnement.