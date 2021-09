Thomé Heitzmann : la nouvelle enseigne pour les acteurs de l'immobilier public

Après plusieurs années d’exercice au sein du cabinet Coudray, notamment auprès du pôle foncier et domanialité qu’il dirigeait, Romain Thomé s’associe avec Sarah Heitzmann, en provenance de la même maison, pour fonder le cabinet d’avocats Thomé Heitzmann. Les deux associés poursuivent désormais l’ensemble de cette activité foncière dans leur nouvelle structure indépendante, au sein d’une équipe de huit avocats et juristes, qui a vocation s'agrandir davantage très prochainement.

Consacré à l’action foncière, à la gestion domaniale et l'immobilier public, le cabinet Thomé Heitzmann intervient dans le cadre d’opérations d’action foncière, de valorisation des territoires ou encore de renouvellement urbain. Implanté à Paris et à Rennes, la structure accompagne ainsi de nombreux acteurs du foncier : des établissements publics d’État, des établissements publics fonciers, des SEM, des SPL, des départements, des métropoles, des communautés d’agglomérations, des communes ou encore des établissements publics d’aménagements. Les cofondateurs et leur équipe interviennent ainsi actuellement dans la réalisation de grandes infrastructures de transports (téléphériques urbains, lignes de métros, tramways, BHNS…), d’importants projets de renouvellement urbain, notamment à Bordeaux, Marseille et Rennes. Le cabinet Thomé Heitzmann intervient également auprès d’acteurs nationaux de la préservation du littoral et des espaces naturels et sur les enjeux fonciers de valorisation de grands sites touristiques comme la Dune du Pilat ou encore le Pont d’Arc.

Marine Calvo