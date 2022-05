Thomas Lourenço succède à Beñat Ortega au sein de Klépierre

Orphelin de COO, le leader européen des centres commerciaux a annoncé la nomination de Thomas Lourenço, connu notamment pour avoir mené l’extraordinaire développement de H&M en France en tant que directeur général de 2007 à 2019 et accompagné la transformation omnicanale, sociétale et environnementale de l’enseigne. Diplômé d'HEC, il animera les équipes dans les dix pays où les centres commerciaux du Groupe sont implantés, en charge de l’ensemble des métiers opérationnels : commercialisation, asset management, marketing, digital, gestion des centres(sécurité, sûreté, maintenance) et de la mise en œuvre de la stratégie RSE du groupe Act for Good® dans les centres commerciaux. Il reportera au président du directoire.

Klépierre de taille

Avec un portefeuille valorisé à 20,7 milliards d'euros, 100 centres leaders en Europe et quelques 1,1 milliard de visites par an, Klépierre fait figure de référence au sein des acteurs de l'immobilier commercial. Le groupe s'est, par ailleurs, engagé dans une démarche proactive de développement durable et dans la lutte contre le changement climatique.

AC