Thomas Jeanjean prend la direction des opérations de PayFit

L’arrivée de Thomas Jeanjean marque une nouvelle étape dans l’organisation de PayFit. Depuis sa création en 2016, l’entreprise française a entamé d’importants recrutements pour suivre son développement rapide.

Présente dans cinq pays, ses 800 collaborateurs accompagnent aujourd’hui plus de 6 000 clients, essentiellement des TPE/PME, et ambitionne de recruter 500 personnes en deux ans grâce à sa levée de fonds de 90 millions d’euros réalisée en mars 2021 auprès d'Eurazeo et de Bpifrance via son fonds Large Venture.

Accélération européenne

Pour PayFit, accueillir ce leader d’expérience, qui a passé huit ans chez Criteo, à Barcelone et Paris, va permettre à l’entreprise d’accélérer son déploiement au niveau européen, tout en continuant de se concentrer sur la satisfaction de ses clients. "Nous sommes ravis d’accueillir Thomas au sein de PayFit, a commenté Firmin Zocchetto, CEO de Payfit. Son expérience et sa connaissance des PME européennes vont nous permettre de relever les challenges ambitieux qui nous attendent. Grâce à Thomas, nous allons renforcer notre présence en Europe et poursuivre notre mission de digitalisation des RH dans les PME".

Depuis mai 2021, Thomas Jeanjean est en charge de la construction et du renforcement de l’activité française tout en développant et en exécutant une stratégie européenne.

"Je suis honoré de rejoindre Payfit à un moment aussi clef de son développement. La qualité des équipes, la puissance du produit et la culture unique de l’entreprise, positionnent Payfit idéalement en tant que futur leader de la digitalisation des PME en Europe. Je suis très heureux d’apporter ma contribution à cet ambitieux projet", a commenté de son côté Thomas Jeanjean, COO de PayFit.