Third : de l'hôtel au bureau

Third propose un catalogue d’hôtels parisiens 4 et 5 étoiles et permet de réserver différents types d’espaces, pour toute la journée ou quelques heures : salon privé pour un rendez-vous client, salle de réunion, poste de travail dans un endroit calme... Sur le principe des applications de géolocalisation, la solution propose de sélectionner une prestation, une date et un hôtel à proximité. Les deux fondateurs Bastien Arnout, ex-MyTraffic et Laetitia Bô, fondatrice d'Urban Act, cabinet d'avocats spécialisé en Proptech, entendent renouveler la clientèle des hôtels parisiens premium indépendants, en difficulté depuis la crise sanitaire. Les hôtels partenaires sont principalement situés dans le quartier central des affaires. Il n’a jamais été aussi facile de trouver une salle de réunion à réserver, un lieu à privatiser ou un espace pour travailler.

Le client est roi

En plus d'y débusquer une salle de réunion à réserver, un lieu à privatiser ou un espace pour travailler, les utilisateurs peuvent choisir les différentes prestations proposées par l’hôtel, tel que l’accès au buffet du petit-déjeuner, à la salle de sport ou à la piscine. "Nous voulons offrir à nos utilisateurs une nouvelle expérience de travail dans des lieux atypiques. À l’heure du tout télétravail, il faut renouveler l’expérience sociale du travail, avec de nouveaux usages et dans de nouveaux lieux" commente Bastien Arnout, le co-fondateur. Aucun abonnement n’est nécessaire, le paiement se faisant à la réservation. "À Paris, la plupart des hôtels ne sont fréquentés que par des touristes. Les Parisiens ne pensent pas passer la porte de ces lieux qui ne leur sont pas destinés. Pourtant, les hôtels cachent souvent des pépites inconnues : lieux chargés d’histoire, terrasses avec vue, piscines... Avec Third, nous voulons dire aux actifs parisiens qu’ils sont accueillis dans ces lieux et permettre aux clients étrangers d’être au contact de cette clientèle parisienne" précise Laetitia Bô, co-fondatrice.

Pallier un manque

Les hôteliers, du fait de fermetures forcées, de la régression spectaculaire du tourisme d’affaires et de la chute historique de fréquentation des clientèles internationales, ont été considérablement éprouvés.Third participe au renouvellement et à la révolution des usages et ambitionne de rameuter une clientèle plus locale, celle-là même qui a soutenu le marché de l'hôtellerie ces deux dernières années, notamment pour ce qui concerne les franciliens, les français et quelques pays voisins. C’est particulièrement le cas des boutiques hôtels indépendants, qui sont les partenaires privilégiés de Third.

AC