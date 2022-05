The Line, nouvelle boutique de droit des sociétés et fiscalité

The Line c’est la ligne directrice, le lien, la promesse d’un service délivré de façon claire et sans intermédiaire. En s’associant, c’est ce message que Caroline Zimbris-Golleau et Alexandra Ménard ont voulu faire passer : "Nous voulons offrir un service de qualité et de proximité à nos clients", déclare cette dernière. En alliant leurs savoir-faire, les avocates proposent ainsi un accompagnement en droit des sociétés, en droit fiscal et en droit patrimonial qu’elles veulent aussi humain et sympathique.

"Nos matières sont non seulement complémentaires mais elles sont surtout indispensables à nos pratiques respectives"

Les fondatrices se sont rencontrées chez Delcade où elles ont travaillé côte à côte. "Nous nous comprenons tant sur le plan professionnel que personnel. Au fil du temps, nous avons donc naturellement ressenti l’envie et le besoin de créer notre propre structure, en la modélisant à notre image", raconte Caroline Zimbris-Golleau. Et elles se sont lancées ! Chez The Line, Alexandra Ménard mène le département corporate qui intervient principalement en matière de M&A et de private equity pour le compte d’entrepreneurs, de dirigeants, de sociétés et de groupes de sociétés mais aussi d’institutionnels et de fonds d’investissement. Caroline Zimbris-Golleau gère, elle, l’activité fiscale du cabinet qui englobe le corporate tax mais aussi la fiscalité patrimoniale. "Nous travaillons en synergie sur la plupart de nos dossiers, nos matières sont non seulement complémentaires mais elles sont surtout indispensables à nos pratiques respectives", précise-t-elle cependant. C’est là que réside l’une des plus-values de l’enseigne : l’association des compétences des associées. "Nous avons souhaité proposer une offre en fiscalité et en corporate en y adossant un volet patrimonial, la complémentarité de ces savoir-faire et la présentation d’une offre complète à nos clients dans ces domaines résulte d’un constat issu de nos expériences passées, précise Alexandra Ménard. Lorsqu’on conseille un dirigeant, le volet personnel est directement lié aux aspects professionnels sur lesquels nous intervenons. Partant de ce constat, nous nous sommes rendu compte que l’offre sur le marché local était peu représentée pour un accompagnement transversal." Si le département fiscal est donc adossé à l’activité coporate de The Line, il gère tout de même quelques dossiers pour des personnes physiques, notamment des impatriés et des expatriés et Caroline Zimbris-Golleau intervient aussi en matière de contentieux fiscal.

Pour son lancement, le cabinet s’est installé à Paris, mais aussi à Bordeaux et Hossegor. Ses deux fondatrices connaissent bien la région Sud-Ouest puisqu’elles y avaient développé une clientèle lorsqu’elles officiaient pour Delcade et qu’Alexandra Ménard s’est installée à Hossegor il y a deux ans. Cette dernière explique que le conseil en corporate y était peu représenté et qu’elle a remarqué que "le besoin de confidentialité, de proximité et de réactivité est central pour les acteurs de l’écosystème établis dans cette région de la France." Ce type de liens, les associés cherchent aussi à le tisser avec leur équipe qui se compose pour l’instant d’une collaboratrice. Alexandra Ménard cherche cependant à recruter un collaborateur et un stagiaire pour la deuxième partie de l’année. Pour elle, "notre objectif premier est d’atteindre notre vitesse de croisière, nous tenons en priorité à pérenniser notre développement. L’idée n’est pas seulement de parvenir à exister mais plutôt de parvenir à exister dans la durée… Ce que nous recherchons ce sont des partenaires engagés qui partagent nos valeurs, il faudra que ça matche humainement et professionnellement."

Léna Fernandes