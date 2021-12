TGS France Avocats promeut une avocate à Lille

Cabinet d’avocats pluridisciplinaire intervenant dans les principaux domaines du droit des affaires, TGS France Avocats réunit une centaine de collaborateurs dans ses 17 bureaux installés à travers le territoire français. À Lille, il est spécialisé en droit des sociétés ainsi et IP/IT. Ce guichet installé dans la capitale des Hauts-de-France sera désormais dirigé par Claire Cambernon, une associée qui officie pour l’enseigne depuis 2018.

L’avocate est une experte du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la consommation et de la communication ainsi que du droit des contrats. En conseil et au contentieux, elle intervient notamment en matière de marques, de droits d’auteur, de validations de campagnes publicitaires, de contrats informatiques ou encore de conditions générales de vente et d’utilisation. Titulaire d’un DEA en droit des créations immatérielles de l’université de Montpellier ainsi que d’un DESS en droit du numérique et des nouvelles technologies de l’université Paris Sud, Claire Cambernon est inscrite au barreau de Lille depuis 2003. Elle a commencé son parcours chez Coblence & Associés où elle a exercé quinze ans avant de rejoint TGS France Avocats.

Léna Fernandes