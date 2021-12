Temperaa : le nouveau réseau d'avocats d'affaires indépendant

À l’initiative de ce nouveau réseau ? Julien Berthezène, Anne-Sophie Poggi et Marie Tellechea. Trois avocats expérimentés, possédant chacun une expérience dans des cabinets d’affaires français ou anglo-saxons de premier plan comme Gide Loyrette Nouel, Bremond & Associés ou Brown Rudnick LLP. Leur but est simple, mais efficace. Le réseau veut apporter aux entreprises un accompagnement complet et des conseils pointus pour répondre à l’ensemble de leurs problématiques juridiques (droit des affaires, M&A, tech&data, restructuring..). Le tout, dans un délai particulièrement court.

La promesse des avocats de Temperaa : se positionner comme des médiateurs capables de se relayer de manière fluide afin de s’adapter aux besoins des entreprises et de délivrer un conseil cohérent. Leur mantra ? Disponibilité, flexibilité, adaptabilité, implication. « Notre particularité tient en un suivi client individualisé/spécifique/exclusif qui nous permet d’avoir une connaissance précise de chacun des dossiers augmentant ainsi notre réactivité et notre performance », explique Julien Berthezène. Un enjeu important, à l’heure où, en raison de la crise sanitaire, certains pans de l’activité économique fonctionnent au ralenti depuis bientôt deux ans.

C. C.