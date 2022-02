Temperaa Avocats se dote de compétences en droit social

Temperaa Avocats attire la nouvelle associée Corinne Diez au sein de son réseau professionnel qui compte désormais une dizaine d’avocats. La structure complète ainsi son offre globale en droit des affaires en y ajoutant un savoir-faire pointu et sectoriel en droit du travail. Son collaborateur Kevin Mavungu avec qui elle travaillait chez EkiLibre Avocats rejoint également le réseau.

Corinne Diez s’est d’abord formée à la défense des salariés et syndicats avant de se spécialiser dans l’accompagnement des entreprises. Avec Kevin Mavungu, elle assiste des dirigeants et des chefs d’entreprise de start-up, de PME/ETI ainsi que de grands groupes français ou européen. Experte en droit du droit, elle possède de larges compétences larges qui recouvrent le conseil et le contentieux, en passant par la stratégie en ressources humaines. Membre du barreau de Paris depuis 2000, l’avocate a notamment exercé chez UGGC Avocats, Bersay, STC Partners (qui a fermé depuis) et CPC & Associés avant de fonder son propre cabinet EkiLibre Avocats en 2015. Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires de l’université de Toulouse, Corinne Diez affine, à ce jour, ses compétences dans le cadre d’un Executive MBA à l’ESCP Business School. Kevin Mavungu est, lui, titulaire d’un double cursus master 2 droit et science du travail de l’université Toulouse Capitole et master in management de l’ISC Paris Business School. Il a exercé chez Franklin Société d’Avocats avant de rejoindre EkiLibre Avocats en 2021.

Léna Fernandes