Temime s’installe au Luxembourg

Hier, Marseille. Aujourd’hui, Luxembourg. Le pénaliste Hervé Témime confirme sa volonté de faire rayonner l’activité de son cabinet en dehors des murs de Paris. Aux manettes du bureau luxembourgeois ? Gwennhaëlle Barral, avocate au sein de Temime depuis près de quatre ans. La pratique principale restera celle du cabinet : droit pénal des affaires, droit pénal général, contentieux civil et commercial. "Les raisons de l’implantation au Luxembourg sont multiples, explique Gwennhaëlle Barral. Un flux constant de dossiers franco-luxembourgeois ou exclusivement luxembourgeois, et les interactions du droit grand-ducal avec les droits français, belges et allemands." De quoi, se réjouit l’avocate, "stimuler la créativité". Et, au passage, se faire une place de choix auprès du parquet européen, récemment inauguré à Luxembourg. Le cabinet, qui n’entend pas s’arrêter là, réfléchit déjà à de nouvelles ouvertures.

Gwennhaëlle Barral, diplômée de Sciences Po, s’est spécialisée en droit économique, et a choisi d’étoffer son savoir-faire avec un master 2 de droit privé général à Paris 1. Avant de rejoindre Temime, elle a exercé chez Viguié Schmidt & Associés.

Olivia Fuentes