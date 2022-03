Technicolor poursuit sa restructuration et cède ses activités de licence de marques à Ares

Des acquisitions à la chaîne pour Ares, qui a racheté le 25 février dernier Capital automotive, spécialiste américain du leasing, pour une valeur de 3,8 milliards de dollars à un fonds immobilier géré par Brooklyn AM. Le montant de l’opération Technicolor n’a pas encore été rendu public, mais l’achat de ses activités de licence de marques intègre le portefeuille d’actifs d’Ares qui passe ainsi la barre des 7 milliards de dollars. Le gestionnaire d'investissement a été conseillé par Latham & Watkins et l’opération devrait être finalisée avant l’été 2022.

Ces opérations successives ont pour but de "libérer tout le potentiel de valorisation des entités de Technicolor".

Avec cette vente, Technicolor poursuit une recomposition qui fait suite à sa restructuration financière. En 2020, l’actionnariat du groupe a été dilué et le groupe s’est séparé de 30 % de ses effectifs. La cession de sa licence de marques intervient après la récente annonce de séparer le groupe en deux entités distinctes, le studio d’effets spéciaux Technicolor Creative Studio sera coté en Bourse et Technicolor SA contenant entre autres les services de solutions logistique et d’IOT à destination des maisons connectées.

De la récente cession à Ares Alternative Credit Management à la cotation des deux nouvelles filiales, ces opérations successives ont pour but de "libérer tout le potentiel de valorisation des entités de Technicolor" mais aussi de réduire une dette qui s’élève à 1 milliard d’euros.

Céline Toni