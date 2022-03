Tech : Aramis nomme un associé

Créé en 2006, Aramis procède à sa première association en interne en nommant David Roche associé. Le spécialiste du droit des technologies devient ainsi le onzième membre de l’association de l’enseigne. L’avocat qui a vu son activité adopter une approche plus sectorielle évolue tout particulièrement dans le monde de la tech et des fintechs.

David Roche intervient ainsi sur les projets de transformation numérique, d’identité numérique, d’intelligence artificielle, de cybersécurité et de compliance. Spécialiste du domaine de la fintech, il accompagne une clientèle internationale d’établissements agréés et de plateformes notamment en matière de paiements et d’actifs numériques. L’avocat exerce également en contentieux dans des litiges à connotation technologique. Inscrit au barreau de Paris depuis 2011, David Roche a commencé sa carrière chez Aramis où il avait été nommé counsel en 2019. Titulaire d’un master 2 en droit et fiscalité des entreprises de l’université d’Aix-Marseille ainsi que d’un master 2 en contrats d’affaires de l’université de Montpellier, il est membre de l’Association internationale des jeunes avocats (Aija) et de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan).

Léna Fernandes