Taylor Wessing promeut quatre avocats

Valoriser une nouvelle génération de talents en interne : voilà l’objectif des promotions annoncées fin juin par Taylor Wessing. Le cabinet a nommé quatre counsels, issus de practices différentes. Axel Ferly est au droit commercial et économique, Julie Filliard au droit social, Camille Moncany aux assurances et risques industriels et Inès Tribouillet en IP/IT.

Axel Ferly conseille les clients dans la négociation, la revue, la rédaction et l’exécution de leurs contrats commerciaux. Il les accompagne également sur les questions de droit de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles, opérations de concentration, contentieux et concurrence déloyale. Avocat depuis 2013 et passé par Cornet Vincent Segurel, il s’est formé en master 2 de droit européen à La Sorbonne et a obtenu un LL.M. en droit des affaires à la Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Julie Filliard intervient en droit social, en conseil comme en contentieux. Elle s’occupe des problématiques de relations individuelles de travail, de réorganisations et de droit collectif du travail. Inscrite au barreau de Paris depuis douze ans, elle est diplômée d’un master 2 en droit social de l’université Panthéon-Assas. Elle a exercé chez Leurent & Pasquet avant de rejoindre Taylor Wessing il y a près de dix ans.

Chez Taylor Wessing depuis 2019, Camille Moncany est spécialiste des domaines de la construction, des risques industriels et des produits défectueux. Elle assiste entreprises et compagnies d’assurance dans le cadre de litiges, d’expertises judiciaires et de procédures devant les juridictions, dans des dossiers nationaux ou à échelle internationale. Elle a commencé sa carrière chez Holman Fenwick Willan, après un DESS de juriste d’affaires internationales obtenu à l’université de Bourgogne.

Inès Tribouillet, inscrite aux barreaux de Paris et de New York depuis 2013, couvre les sujets relatifs à la protection, l’exploitation et la défense des actifs incorporels – marques, dessins et modèles, noms de domaine et droits d’auteur. Elle négocie les accords de partenariat, d’acquisition et d’in/out licensing dans des secteurs variés, allant du numérique à l’architecture et la mode, et peut accompagner ses clients devant les juridictions françaises et européennes. Titulaire d’un master 2 en propriété littéraire et artistique d’Assas et d’un LL.M en propriété intellectuelle validé à la Yeshiva University, l’avocate a d’abord exercé chez Bird & Bird pendant quatre ans.

Olivia Fuentes