Taylor Wessing amorce son arrivée en Irlande

Contraints de se doter d’une antenne européenne hors Angleterre à la suite du Brexit, les structures britanniques et internationales sont nombreuses à choisir l’Irlande pour relocaliser leurs activités à l’intérieur des frontières de l’Union européenne. Avec l’appui de ses associés basés à Londres James Goold et Alison Dennis, Taylor Wessing s’apprête à s’implanter à Dublin où l’accent sera mis sur les secteurs des sciences de la vie et des technologies.

Si la date de l’ouverture du nouveau bureau n’a pas encore été communiquée, le cabinet a déjà attiré deux avocats afin de constituer son équipe irlandaise. Adam Griffiths, qui dirigera le nouveau guichet, et Deirdre MacCarthy rejoignent ainsi la firme anglaise en qualité d’associés. Tous deux spécialistes des secteurs des biosciences, de la santé et des technologies, ils interviennent dans le cadre d’opérations de private equity et de fusions-acquisitions. Titulaire d’un bachelor of law et d’un bachelor of arts, Adam Griffiths commence son parcours chez Eversheds et travaille une première fois pour Taylor Wessing de 2015 à 2017. Il intègre ensuite Ronan Daly Jermyn puis ReganWall Business Law Firm où il exerçait jusqu’alors en tant qu’associé. Également diplômée d’un LLB, Deirdre MacCarthy commence sa carrière chez Arthur Cox où elle sera détachée au sein de Elan Pharmaceuticals, une société de biotechnologie axée sur les neurosciences. Elle rejoint ensuite ByrneWallace puis le cabinet Maples Group qui l’avait nommée associée en 2016.

Léna Fernandes