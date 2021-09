Tampons, cadeaux et objets publicitaires : quels sont les avantages marketing ?

Une communication efficace et peu coûteuse

Comparés à d’autres moyens de communication, le tampon et les objets publicitaires ont le mérite d’être moins coûteux. Le coût d’un tampon encreur personnalisé d’entrée de gamme est de seulement 9 euros par exemple. Il en est de même pour la plupart des objets publicitaires traditionnels comme les stylos ou les calendriers, dont le coût est largement moins important qu’une diffusion d’un spot TV ou d’un affichage public. Bien entendu, il existe des cadeaux d’entreprises bien plus chers, mais ils ne doivent être choisis que lorsque le retour sur investissement est assez important.

Indémodables, le tampon et les objets publicitaires améliorent la visibilité de votre entreprise

Un des éléments les plus importants qui doivent figurer à la fois sur un tampon et un objet publicitaire est le logo. La présence même de cet élément sur l’objet en question augmente votre notoriété et améliore votre image auprès du public touché. Le logo doit ensuite être accompagné du message que vous souhaitez faire passer. Bien sûr, la stratégie mise en place doit prendre en considération un ciblage précis.

Fidélisez vos clients à travers les objets publicitaires

Offerts aux clients à titre de remerciements, ils peuvent contribuer à les fidéliser. Dans cette optique, plus l’objet en question a de la valeur, plus le message est fort. Il ne faut pas oublier que fidéliser un client qui vous rapporte déjà un certain chiffre d’affaires est plus facile à réaliser que de fidéliser un nouveau client.

Utiliser des outils simples pour sortir du lot

Vous pouvez utiliser le tampon et les objets pub pour vous démarquer de vos concurrents. Dans le cas du tampon, l’idée est de marquer les esprits à travers un rendu de qualité et un design qui sort de l’ordinaire. Il ne faut pas oublier que cette même personne peut voir défiler des dizaines de documents en une journée, d’où la nécessité de l’originalité. L’idée est la même pour les objets publicitaires, mais vous pouvez encore mieux vous démarquer avec la nature de ceux-ci, leur valeur ou leur utilité.

Faire de vos collaborateurs vos alliés en communication

Les objets publicitaires sont généralement adressés aux clients ou aux prospects. Cependant, il ne faut pas négliger vos propres collaborateurs. Leur offrir des objets aux couleurs de l’entreprise est à la fois un moyen de les mobiliser et un outil de communication. En effet, même à leur insu, ils peuvent diffuser l’image de l’entreprise à l’extérieur, surtout s’ils en parlent à leur entourage avec fierté.

Comment concevoir un tampon d’entreprise ?

Un tampon d’entreprise doit contenir un logo, diverses informations utiles et parfois un message. Parmi les informations, on peut retrouver le nom de l’entreprise, les informations de contact et le numéro SIREN, SIRET, RCS ou APE. Le message, quant à lui, est un élément marketing que vous allez glisser parmi toutes ces informations afin d’attirer l’attention du lecteur ou l’inciter à s’intéresser un peu plus à votre entreprise.

Comment choisir un objet publicitaire ?

De préférence, un objet publicitaire doit être utile, facile à mémoriser et avoir de la valeur. Ainsi, définissez en premier lieu votre cible afin de définir un objet qui répond à ces différents critères. Vous devez aussi faire en sorte que l’objet soit durable et qu’il ait un joli design afin que la personne ait envie de le porter et le montrer en public. Autrement, il finira oublié dans un coin d’une armoire, parfois même dans une poubelle.

Les objets publicitaires : les nouvelles tendances

Les cadeaux high-tech

Les objets publicitaires high-tech sont de plus en plus prisés. Les clés USB faisaient partie des pionniers de cette catégorie et très vite, d’autres goodies ont suivi. On retrouve de nos jours des chargeurs de téléphones, des enceintes Bluetooth, des casques, des câbles et même des smartphones. Ces objets high-tech sont souvent très utiles, mais ils peuvent coûter cher. L’entreprise doit donc définir à quel point ces cadeaux peuvent être efficaces avant de se lancer.

Les goodies écologiques

De plus en plus d’entreprises se tournent aussi vers des objets publicitaires écologiques. Ce qui signifie par exemple l’utilisation de certains matériaux comme le bois, le bambou ou du papier recyclé, au lieu du plastique. Parmi les messages véhiculés par l’objet, on retrouve donc l’idée d’une entreprise écoresponsable. Ce critère peut être d’une grande importance de la part de certains de ses clients.