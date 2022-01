Taliens accueille un spécialiste de la propriété intellectuelle

Chez Gide Loyrette Nouel, il a lancé et dirigé le département de propriété intellectuelle. Chez Taliens, firme spécialiste en la matière, Grégoire Triet offrira son savoir-faire “de premier plan dans le domaine du contentieux de brevets” et renforcera les capacités du cabinet, s’enthousiasme Jean-Frédéric Gaultier, associé cofondateur du bureau parisien.

Grégoire Triet n’est pas seulement spécialisé en droit des brevets. Ses trente-deux ans passés chez Gide l’ont aussi rodé au droit des marques et aux secrets d’affaires. Il assiste des clients français et internationaux de nombreux secteurs, comme la santé, l’industrie et les télécommunications. L’avocat, diplômé d’Assas, se dit “heureux d’avoir rejoint le bureau parisien de Taliens en tant qu’associé”, pour se tenir au plus près du droit de la propriété intellectuelle. Droit qui, rappelle-t-il, “évolue rapidement” et devra composer avec la future juridiction unifiée du brevet en Europe.

Olivia Fuentes