T. Métivier (Octopia) : "Un acteur du e-commerce performant doit être au cœur de réseaux importants"

Décideurs. Quel est votre positionnement sur le marché et quels sont vos éléments de différentiation face à vos concurrents ?

Thomas Métivier. Aujourd’hui, les consommateurs veulent un choix plus large et la force d’Octopia est non seulement d’être une solution technologique, mais également d’apporter un accès à une base de vendeurs absolument unique en Europe, qui se démarque par sa diversité. Désormais, nous comptons plus de 15 000 vendeurs qualifiés et sélectionnés, dont un tiers de partenaires vendeurs français, un tiers de partenaires européens et un tiers hors Union européenne - principalement chinois – qui couvrent toutes les catégories de produits.

Nous sommes actuellement les seuls à pouvoir proposer d’intégrer des commerçants en un clic sur la plateforme, ce qui répond à la problématique de nombreuses places de marché en ligne qui ont à leur portée la technologie nécessaire mais ne disposent pas d’assez de marchands. À titre d’illustration, nous avons observé que les top vendeurs en France vendent en moyenne sur moins de trois marketplaces alors qu’une trentaine de marketplaces significatives sont recensées dans l’Hexagone. Aujourd’hui, dans ce secteur, ce sont les effets de réseaux qui jouent : les gros acteurs comme Cdiscount, Amazon ou AliExpress agrègent naturellement beaucoup de vendeurs et sont capables de proposer une offre plus riche aux consommateurs tandis que les acteurs de taille intermédiaire ou plus petits encore réussissent difficilement à les attirer.

Octopia fournit ainsi la solution aux véritables enjeux auxquels font face les distributeurs en apportant la technologie qui leur permet de devenir des marketplaces et, surtout, les bons vendeurs pour répondre aux besoins des clients. À noter que nous avons également mis en place une offre logistique pour les vendeurs afin de garantir la qualité de l’expérience client.

Octopia est une filiale détenue à 100 % par le groupe Cdiscount. Quels sont les apports de cet actionnaire unique dans ce projet ?

Nous sommes en effet issus de Cdiscount et une partie des équipes historiques de la société mère a rejoint Octopia. Cette relation avec Cdiscount présente un avantage très fort, celui de nous permettre de nous appuyer sur tout le savoir-faire et la technologie construits depuis dix ans et qui ont fait de Cdiscount une des marketplaces majeures en Europe. Nous pouvons ainsi compter sur des équipes expérimentées qui disposent d’un savoir-faire de sourcing et d’animation de marchands tiers. Il en est de même de toute la dimension technologique et logistique spécifique au secteur du commerce en ligne.

Notre expérience d’opérateur de premier plan et notre maîtrise des enjeux, avec un réel intérêt pour les vendeurs qui sont à la recherche de la meilleure performance et du meilleur retour sur investissement, sont nos atouts.

Quel objectif visez-vous à court terme ?

Notre objectif est d’être le partenaire référent des distributeurs et des e-commerçants pour accélérer dans le domaine de la marketplace. Un acteur du e-commerce performant doit être au cœur de réseaux importants. Dans la mesure où il s’agit de notre proposition de valeur, l’enjeu pour nous est de continuer à faire croître ce réseau. Pour ce faire, nous avons défini trois axes.

Quelles sont ces étapes ?

Nous allons tout d’abord accélérer sur le plan commercial pour lancer et nous connecter à de nouveaux commerces en ligne. Il s’agit d’une stratégie de déploiement à l’échelle continentale car notre cœur de marché aujourd’hui est la zone Europe. Nous comptons notamment ouvrir des bureaux à l’étranger dans le courant de l’année 2022.

Puis, nous poursuivons l’accélération du recrutement de sites vendeurs. Notre pool, qui comptait il y a un an 12 000 vendeurs actifs, a, rappelons-le, atteint le nombre de 15 000 à la fin de l’année 2021 avec des vendeurs originaires du monde entier. C’est unique en Europe. Cette augmentation rapide s’explique par notre capacité à agréger et à être attractif pour les vendeurs, ce qui nous permet d’apporter aux consommateurs finaux ce qu’ils attendent à savoir plus de produits, plus de concurrence sur la plateforme et donc de meilleurs prix.

Enfin, notre troisième axe important de développement est l’innovation sur les services qui peut être apportée à la fois aux vendeurs et aux marketplaces pour leur permettre d’accélérer leur business. À ce jour, nous sommes un des leaders sur la partie logistique, mais nous apportons également des solutions sur les questions de change, pour gérer la TVA, ou encore les taxes, car nous connaissons les difficultés qu’ils rencontrent pour aller dans des nouveaux pays, sur de nouvelles marketplaces. Notre rôle est de rendre cette expansion internationale aussi simple que possible grâce aux marketplaces Octopia.

Comptez-vous recruter pour soutenir votre croissance ?

Sur les 18 derniers mois, nous avons recrutés de nombreux talents et comptons ouvrir en 2022 une centaine de nouveaux postes qui s’ajouteraient à notre effectif actuel d’environ 500 personnes [contre historiquement 200 pour la marketplace Cdiscount, Ndlr]. Nous sommes à la recherche de profils sur la partie tech et produits, sur la dimension commerciale et également sur le volet accompagnement des clients ainsi que celui des vendeurs. Nous sommes particulièrement demandeurs de talents issus du BtoB, du monde de la tech et de profils internationaux.

Propos recueillis par Laurier John-Pierce Ngombe