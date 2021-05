T. Herbreteau (Peters Surgical) : "Nous encourageons les entreprises françaises à s’exporter"

Décideurs. Dans le cadre de votre expansion pourquoi avez-vous décidé d’acquérir Catgut ?

Thierry Herbreteau. Nous nous sommes intéressés à Catgut compte tenu de sa forte valeur ajoutée et d’un savoir-faire qui la démarque de ses concurrents. Son rachat nous permet de mieux nous ancrer en Allemagne, premier marché en Europe, mais aussi d’accroître notre plateforme industrielle. Par ailleurs, il s’agit de la seule entreprise européenne dans le secteur de la fabrication d’aiguilles chirurgicales. Ainsi, notre investissement s’inscrit dans notre politique de développement et constitue un gage de qualité et de confiance pour nos partenaires.

L’opération, quant à elle, a eu lieu dans un contexte compliqué du fait de la déprogrammation d’environ 30 % des interventions chirurgicales en Europe. Malgré tout, depuis l’entrée d’Eurazeo PME comme actionnaire majoritaire, c’est notre cinquième acquisition depuis 2013. Grâce à eux, nous sommes sur le point de traverser la crise de Covid-19 en matière de gestion de nos liquidités mais aussi de réaliser cet investissement stratégique.

Quelles synergies allez-vous pouvoir mettre en œuvre avec ce rachat ?

Cette acquisition nous permet de compléter notre chaîne de production et de sécuriser nos approvisionnements au niveau du groupe. Parce que nous sommes des spécialistes des traitements chirurgicaux cardiaques et digestifs, nous avons naturellement besoin d’aiguilles chirurgicales, la marque de fabrique unique en Europe de Catgut. Assurer et contrôler l’ensemble de la chaîne industrielle nous permet à la fois d’élargir notre éventail de partenaires mais également de réduire nos coûts.

Par ailleurs, la combinaison des pôles de recherche et de développement des deux entités nous permet de gagner en efficacité pour nos futurs projets. De plus, Catgut, comme une grande majorité des entreprises allemandes de ce secteur, est en avance sur l’implémentation de la nouvelle réglementation européenne (MDR) des dispositifs médicaux. Un atout majeur pour notre développement européen et international.

"Grâce à l’acquisition de Catgut, 70 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’international"

Avez-vous d’autres cibles d’investissement en Allemagne ou à l’international ?

Pour soutenir son développement, Peters Surgical doit grandir et atteindre une taille critique. Et ce, d’autant plus que notre retour sur investissement n’est pas immédiat. Dans le cas de Catgut, celui-ci est envisagé dans les trois années à venir. Grâce à cette dernière acquisition, 70 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Cette particularité consolide notre présence sur d’autres marchés comme celui des pays émergents, dont l’Asie. Ces dernières années, ce continent augmente fortement les investissements nationaux dans les systèmes de santé afin d’accompagner sa transition démographique. Cela induit une forte augmentation des besoins cliniques et médicaux.

L’industrie française a-t-elle ses chances à l’international ?

Absolument. Nous encourageons les entreprises françaises à s’exporter. Cependant, il est préférable, dans un premier temps, de renforcer sa position nationale avant de conquérir de nouveaux marchés. Nos industries possèdent un grand potentiel et le soutien précieux de réseaux comme ceux des ambassades de France ou de Business France.

Comme on a pu le constater, le secteur de la santé a prouvé ces derniers mois sa grande résilience face à la crise sanitaire. Celle-ci a également permis à l’Europe de comprendre la nécessité de construire un axe franco-allemand de la santé afin de garantir son indépendance ainsi que sa souveraineté européenne en cas de pandémie. Le secteur est donc plus que jamais dynamique, tout comme notre ambition de doubler de taille d’ici 2025.

Emeric Camuset