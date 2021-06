T. Gomes, (WeUp Learning) : "La formation mixte est devenue une alternative incontournable"

Décideurs. Comment s’est passée l’année ?

Thomas Gomes. Comme pour beaucoup d’entre nous, 2020 a été une année compliquée car elle a chamboulé nombre de nos habitudes. Cela étant, et malgré le contexte difficile que nous connaissons tous, nous considérons cette année comme motrice au développement de nos activités. Notre collaboration avec le groupe Apave, dont nous sommes une filiale depuis 2019, nous a permis de diversifier nos offres et proposer des expertises poussées dans de nombreux domaines. Ces expertises métier, couplées à la pluridisciplinarité de nos savoir-faire internes (ingénierie pédagogique, réalisation audiovisuelle, développement web...) nous permettent aujourd’hui de répondre à un éventail quasi complet de besoin en formation sur le marché.

Quelles sont les offres en digital learning qui ont fonctionné cette année sur le marché ?

Nous avons constaté une forte évolution dans les demandes de formation en blended learning (formation mixte) côté industries et organismes de formation. La formation mixte est devenue une alternative incontournable pour tous ces acteurs qui tirent profit des avantages du présentiel et du distanciel. Évidemment, l’offre 100 % en distanciel reste la plus plébiscitée, avec des chiffres à la hausse dans de nombreux secteurs comme l’éducation, l’industrie, l’écologie, les services publics, etc. De façon plus générale, je pense que les entreprises cherchent à être accompagnées dans la digitalisation de leurs formations avec la création de programmes sur mesure.

Comment choisir le bon outil, la bonne pédagogie ?

Avant même de se poser la question des outils ou de la pédagogie, il est primordial de bien déterminer deux choses : Quels sont les objectifs pédagogiques de la formation ? Et quelle est la cible ? Pour faire court, un objectif pédagogique, c’est ce que l’on souhaite que l’apprenant soit en mesure de faire après avoir suivi le cours. Quant à la cible, c’est tout simplement le public à qui se destine cette formation qui peut se définir selon différents critères: âge, familiarité avec les nouvelles technologies, etc. Une fois que l’on a bien défini les objectifs pédagogiques et la cible, nous peut commencer à se poser la question suivante : "Parmi tous les outils existants, lequel est le plus pertinent pour remplir mes objectifs pédagogiques vis-à-vis de ma cible ?". Et même envisager de mettre en place un dispositif mixant plusieurs outils !

Quel regard portez-vous sur le social learning et le micro-learning ?

Même si aujourd’hui le social learning est largement assimilé aux réseaux sociaux, il n’en est pas moins une méthode d’apprentissage que nous pratiquons depuis la création de la société avec notre spécialisation dans la conception de MOOCs. De fait, nous sommes identifiés sur de nombreux marchés en tant que "The MOOC Agency", aujourd’hui entité spécifique dédiée à la conception de social learning au sein de WeUp Learning. En interne, nous sommes persuadés que le social learning est une méthode efficace pour rassembler et impliquer l’apprenant dans le processus d’apprentissage. C’est pourquoi nous la mettons en avant dans l’accompagnement que nous proposons aux entreprises. Le micro-learning est, quant à lui, un incontournable de la tendance actuelle car plus concis, plus spécifique et qui répond à des besoins immédiats. C’est un choix stratégique pour l’entreprise et par conséquent, une pratique devenue standardisée du côté des agences de digital learning.

Quelles sont les tendances pour l’année à venir ?

Au-delà des innovations technologiques, l’enjeu se situe surtout au niveau de l’engagement des apprenants dans les programmes de formation. Les formations sont de plus en plus personnalisées et individualisées, ce que nous mettons en œuvre à la fois lors des phases de conception mais aussi dans le suivi et l’animation des communautés d’apprenants.

Propos recueillis par Roxane Croisier