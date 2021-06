Systancia nomme sa nouvelle directrice juridique

Proposant des logiciels et une plateforme de services cloud, Systancia s'appuie sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la virtualisation d’environnements de travail pour renforcer la productivité et la sécurité des sociétés. Fondée par Christophe Corne, l’entreprise française nomme Isabelle Jaffry-Russ au poste de directrice juridique, chargée de la conduite du changement. Elle aura pour mission d'accompagner la direction et les équipes de sa nouvelle maison dans la rédaction de contrats, la prévention des risques et sur les questions de conformité, de droit social ou encore de propriété intellectuelle. En visant une croissance vertueuse, elle pilotera également la conduite de la transformation technologique, sociétale et managériale de Systancia, remise au centre des discussions par la crise sanitaire.

Formée en droit à l’université Paris Nanterre et après un passage par l’École des officiers du commissariat de la Marine, Isabelle Jaffry-Russ commence sa carrière en 1999, en tant que commissaire sur la frégate Dupleix de la Marine nationale. Entre 2001 et 2014, elle occupe successivement les postes d’auditeur au Centre administratif et financier Atlantique, de rédacteur juridique à la Commission de recours des militaires et de responsable des achats à l’état-major de la Marine puis au ministère de la Défense. Elle exerce ensuite comme auditeur au sein du ministère des Finances pendant quatre ans, puis au pôle d’excellence cyber en tant que déléguée aux affaires juridiques, administratives et européennes. Ces expériences lui ont permis d’acquérir des compétences solides en management, en conduction de projets ainsi que dans le soutien logistique et juridique des forces opérationnelles. Attachée à "l’esprit d’équipage", Isabelle Jaffry-Russ opère une reconversion en quittant l’administration publique centrale pour rejoindre le monde de l’entreprise.

Léna Fernandes