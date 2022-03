Synapse Medicine lève 25 millions d'euros avec Korelya Capital

En France, on estime que 30 000 décès et 150 000 hospitalisations pourraient être évités chaque année. Pour répondre à ce problème, depuis 2017 Synapse Medicine s’est donnée pour mission d’améliorer l’accès et la qualité de l’information sur les médicaments. Pour l’entreprise, "le bon usage du médicament est un enjeu de santé mondiale". Louis Létinier et Clément Goehrs, ses deux fondateurs, ont développé une plateforme à destination des professionnels de santé afin de faciliter leur accès à l'information et donc améliorer la prescription. En 2021, la start-up s’était notamment illustrée en sécurisant la campagne de vaccination contre la Covid-19, avec une technologie brevetée de gestion des déclarations des effets indésirables « Medication Shield ».

“Nous avons été séduits par la vision des fondateurs de Synapse Medicine qui ont très tôt compris comment la puissance de l’intelligence artificielle pouvait aider nos systèmes de santé en protégeant patients et soignants", a déclaré Fleur Pellerin, présidente de Korelya Capital. Le tour de financement de 25 millions d’euros a été mené par le fonds d’investissement créé et dirigé par l’ex-ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et du numérique. Le fonds focalise ses 500 millions d’euros d’actifs sur des acteurs de la tech en Europe dont Vestiaire collective, Glovo, et Ledger. Korelya rejoint les investisseurs historiques de la start-up : le fonds early-stage XAnge, et ses 600 millions d’euros sous gestion, MACSF et BNP Paribas Développement.

Devenir le leader du bon usage du médicament

L’opération vise à accélérer le déploiement de la plateforme de Synapse Medicine en Europe, au Japon et aux États-Unis en ouvrant un bureau à New York. Pour cela, la société entend tripler ses effectifs et atteindre les 150 collaborateurs d’ici deux ans, avec des recrutements à Paris, Bordeaux, Berlin, Londres, New York et Tokyo. En avril prochain, la healthtech poursuit son développement avec le lancement d’une application grand public, destinée à devenir le "Yuka du médicament", à l’instar de l’application pour les produits alimentaires et cosmétiques.

Céline Toni